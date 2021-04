BBB21: Rodolffo descobre que comeu macarrão que Fiuk derrubou na pia

Na noite de ontem, quarta-feira (7), Rodolffo, novo eliminado do BBB21, foi o convidado do programa A Eliminação, da Multishow, que sempre entrevista com o brother ou sister que deixou o confinamento no mais recente paredão do reality show.

Durante o papo com os apresentadores Bruno de Lucca e Vivian Amorim, o cantor sertanejo acabou descobrindo algo que deixou bastante gente enojada: a atitude de Fiuk de recuperar o macarrão que deixou cair na pia suja.

Rodolffo no BBB21 – A Eliminação

Durante o quadro “Cancela ou Passa Pano” do programa A Eliminação, Rodolffo viu pela primeira vez que uma das vezes em que comeu o macarrão feito por Fiuk na casa, o filho de Fábio Jr. havia recolhido o macarrão que deixou cair na pia suja e colocado de volta na panela.

Após assistir o momento do BBB21, Rodolffo ficou chocado e colocou as mãos no rosto. “Close no Rodolffo”, disse Bruno de Lucca rindo. “Cara do céu, o resto de arroz, de coisa, resto de sabão, engordurado”, comentou o dono do hit “Batom de cereja”, ainda abalado.

Leia também – Rodolffo na Ana Maria: 8 perguntas que o cantor respondeu no Mais Você

Rodolffo ganhou mais de 1 milhão de seguidores após eliminação

Rodolffo saiu do BBB21 com 50,48% do votos e parece que o sertanejo já tem a simpatia de muita gente. Mesmo envolvido em polêmicas na casa, o ex-brother ganhou muitos seguidores desde sua eliminação na noite de terça-feira (6). Durante o Bate-Papo BBB, na madrugada de quarta (7), Ana Clara contou para o goiano que o Instagram do brother tinha quase 5 milhões de seguidores até a noite de eliminação e que os números estavam aumentando rápido. Hoje, manhã de quinta-feira (8), o ex-participante já soma 6,3 milhões de seguidores.

Veja também:

Prova do líder: Arthur afirma que vai vencer de novo e já tem alvos

Fiuk revela motivo que o leva a ter medo de Arthur

Festa de ontem tem Viih Tube machucada e Thaís com raiva