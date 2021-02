BBB21: veja o número de seguidores atualizados dos participantes

O BBB21 segue movimentando uma legião de seguidores nas redes sociais dos participantes, que a cada segundo protagonizam novas histórias reais no confinamento. Alguns brothers e sisters, inclusive, já conquistaram mais de 7 milhões de fãs. O DCI mostra a lista atualizada de seguidores que cada um tem no Instagram.

Quantos seguidores tem Arthur do BBB21?

O instrutor de crossfit entrou no reality show BBB21 com pouco mais de 300 seguidores e em apenas três semanas de confinamento já acumula 1,334.098 fãs no Instagram. Na atração, o também modelo engatou um romance com a atriz Carla Diaz.

Quantos seguidores Caio tem?

O fazendeiro entrou no BBB21 com o objetivo de ficar famoso, algo que sempre quis. Apesar de não ter se destacado com polêmicas e se tornado um personagem cômico, Caio atualmente tem 3,118,790 seguidores.

Quantos seguidores tem Camilla de Lucas?

A digital influencer foi castigada por Caio no último castigo do monstro e conseguiu ganhar destaque após um início de reality morno. Atualmente, Camilla tem 4,101.862 seguidores.

Seguidores de Carla Diaz – BBB21

A intérprete de Carine de A Força do Querer já se tornou anjo e atualmente protagoniza um romance com Arthur no BBB21. Além disso, Carla virou assunto na casa após Karol Conká criar uma fofoca de que ela estava interessada em Arcrebiano, já eliminado. No Instagram, os números da atriz subiram para 5,588.620.

Quantos seguidores Fiuk tem?

O irmão de Cleo e antagonista de A Força do Querer ainda não mostrou a que veio no BBB21. Apesar disso, Fiuk conseguiu seguidores no Instagram e atualmente soma 2,365.351.

Quantos seguidores Gilberto tem?

Um dos destaques da edição, o economista se aproxima dos 5 milhões de seguidores no Instagram. Gilberto já encarou um paredão e bateu de frente com Karol Conká, além de ter protagonizado com Lucas Penteado o primeiro beijo gay entre dois homens da história do BBB21. Atualmente Gil tem 4,818.614 fãs.

Quantos seguidores tem João Luiz?

O professor de Geografia é o segundo integrante da Pipoca (anônimos) que menos ganhou fãs. Com pouca presença no jogo, João atualmente soma 351,511

Quantos seguidores Juliette do BBB21 tem?

A advogada e maquiadora é o maior destaque entre os anônimos do BBB21. Juliette já passa de 8,257.758 seguidores no Instagram em apenas três semanas em que se encontra confinada na casa mais vigiada do Brasil.

Quantos seguidores tem Karol Conká?

A rapper ganhou status de vilã do BBB21 e até o momento não ganhou novos fãs. Pelo contrário, o Instagram de Karol caiu de 1,7 milhões para 1,234.223.