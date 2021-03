BBB21: Globo aciona Nego Di na Justiça; multa é de R$ 1,5 milhão

Engana-se quem pensa que tudo o que acontece no BBB21 fica por lá. Terceiro eliminado do reality show, Nego Di e a Globo estão em pé de guerra. Isso porque, o humorista acusa a emissora de não ter dado a ele o mesmo tratamento de imagem que deu para Karol Conká, por exemplo.

Rejeitada do BBB21, Karol participou de programas como o Domingão do Faustão e Fantástico que antes não estavam previstos. Além disso, a sister teve um cerca de dois minutos antes de entrar no estúdio para falar com Tiago Leifert após a sua eliminação. O mesmo aconteceu e vai acontecer com Projota, rejeitado pelo público na noite desta terça-feira (16) com mais de 91% dos votos.

Globo processa Nego Di após BBB21

Revoltado, Nego Di tem usado suas redes sociais para criticar a Globo. Nesta quarta-feira (17), por exemplo, o humorista deu uma entrevista a Leo Dias no Bate Boca Brasil e revelou que foi acionado judicialmente pela Globo após quebrar o seu contrato que proíbe entrevistas a veículos que não são pertencentes ao Grupo Globo.

“Chegou uma notificação essa semana. Eu já esperava e não tenho problema com isso. Não tem cláusula que permite que os caras façam uma novela da nossa vida e nos deixem desamparado. A psicóloga do confessionário não existe, é uma pessoa da produção deles. É só uma voz”, revelou.

Humorista ofende e ameaça Tiago Leifert no Instagram

Apesar da notificação, Nego Di disse que tem conversado com advogados para enfrentar a Globo na Justiça. “A quebra de contrato é para qualquer um dos lados e é de R$ 1,5 milhão. A minha diferença para Globo é que eu não tenho um milhão e meio. Vou contra-atacar, tenho argumentos e tenho como me defender. Estou muito a fim desse processo, porque eu não tenho muito o que me tirarem, mas se eu ganhar, vai ser estouro. Os caras poderiam ter sido humanos comigo. Acharam que eu não fosse falar”, criticou mais uma vez.

Nego Di fora da final do BBB

Diante das diferenças, Nego Di deve ficar de fora da final do BBB21. A Globo não divulgou se os eliminados voltarão à casa mais vigiada do Brasil, mas no que depender da confusão dos dois lados, a presença do humorista no desfecho da temporada é descartada.

No BBB20, vale relembrar, a final não contou com os eliminados presencialmente na casa em que é gravada o programa. Todos participaram via chamada de vídeo virtualmente, o que deve acontecer nesta edição por causa da pandemia de Covid-19 em alta em todo o Brasil.