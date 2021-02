BBB21: Karol Conká no Fantástico, veja o horário

Após ser eliminada do BBB21, Karol Conká tem dado uma série de entrevistas. A cantora que conquistou o recorde de maior rejeição da história do reality show, 99,17% dos votos, agora vai participar do Fantástico neste domingo (28). Segundo o cronograma oficial da TV Globo, o programa começa às 20h00, logo após o domingão do Faustão.

Além das entrevistas que cedeu na Globo, como o Mais Você, a ex-sister do BBB21 também passou por uma sabatina no canal Multishow, no programa “Big Brother Brasil: A Eliminação”.

BBB21 – Karol Conká vai estar no Fantástico

A jornalista Carolina Raimundi gravou uma chamada com Karol Conká para contar um pouquinho sobre como será a participação da cantora no programa deste domingo (28).

“A gente acabou de gravar uma entrevista para o Fantástico. Muito legal, foi um papo muito sincerão. A gente falou sobre a carreira da Karol, a vida pós BBB21. Claro que a gente falou um pouquinho do Big Brother, mas também sobre o futuro”, contou a jornalista.

Durante o vídeo, Carolina Raimundi perguntou para a ex-sister do BBB21: “plano imediato você tem algum?” “Tenho, quero escrever um livro: ’99 coisas que eu aprendi’. Trabalhar no meu álbum, com produtores incríveis. Vou focar no meu trabalho, na minha carreira, continuar fazendo o que eu sempre fiz”, contou a dona do hit “Tombei”.

Já que é pra tombar… @Karolconka deu uma entrevista ao #Fantástico que tombou tudo. Do futuro de sua carreira musical à rejeição recorde no #BBB. Você vê neste domingo, depois do Faustão pic.twitter.com/yESSgZF8ci — Fantástico (@showdavida) February 26, 2021

- PUBLICIDADE -

Leia também: festa tem farpas entre Carla e Viih Tube e nova queda de Caio

Como assistir?

Para assistir ao programa do Fantástico com a participação da ex-sister do BBB21 há duas maneiras. Você pode assistir diretamente no canal da Globo, a partir das 20h00, em qualquer televisão, já que a emissora é um canal aberto.

Se preferir ver o programa por aplicativo, computador ou TV com acesso apenas à internet, é só usar o Globoplay. Para assistir a programação exibida na TV Globo não é necessário ter assinatura da plataforma streaming, apenas fazer um login com o facebook ou conta google, sem nenhum tipo de cobrança. Clique em “Agora na TV” e pronto, é só esperar pela entrevista da ex-BBB21 ser exibida.

Veja também:

Veja como votar no Gran Fratello (e ajudar a brasileira Dayane Mello)

- PUBLICIDADE -

Entenda se boato sobre brothers fumarem maconha no BBB21 é real. Clique aqui.

Web compara ex-namorada de Arthur com Carla Diaz; veja fotos