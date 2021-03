BBB21: Nego Di ofende e ameaça Tiago Leifert no Instagram

Nego Di, terceiro eliminado do BBB21, causou polêmicas nas redes sociais durante a eliminação de Projota, que deixou o confinamento ontem, terça-feira (16). O ex-brother assistia ao papo entre Tiago Leifert e Projota que aconteceu logo após o cantor deixar o confinamento e fez uma série de xingamentos ao apresentador do reality show. Nego Di também soltou uma ameaça de agressão.

Os stories que o ex-participante do BBB21 gravou ficaram no Instagram do humorista até a manhã de hoje, quarta-feira (17), porém a repercussão do assunto pode ter incomodado o gaúcho, já que os vídeos foram apagados.

O que Nego Di falou sobre Tiago Leifert

Quando foi citado pelo apresentador do BBB21 com uma das razões que podem ter prejudicado Projota no reality show, Nego Di reclamou: “agora a culpa é minha, ô cabeça de caixa d’água?”.

Em seguida, o humorista continuou mostrando o rosto de Leifert na gravação e completou o xingamento comparando o apresentador com um personagem animado, conhecido por ter a cabeça grande. “Jimmy Neutron! Meu, vou tomar um gelo, tá me tirando faz horas. Vou te pegar, vou te dá-lhe um rapão. Vou te dar uma tesoura de vagabundo dos guri”, disse o ex-brother do BBB21.

Leia também: veja como foi a entrevista de Ana Maria Braga com Projota

Nego Di bateu recorde de rejeição no BBB21

O humorista foi o terceiro participante a deixar o confinamento do reality show. O ex-brother bateu o recorde de maior rejeição da história do programa, 98,76% dos votos para sair, e foi superado apenas por Karol Conká, que uma semana depois recebeu 99,17% dos votos da berlinda.

O Top 5 de maiores rejeições do Big Brother Brasil tem três participantes do BBB21: Karol Conká em primeiro, Nego Di em segundo e Projota em quinto.

Veja também:

Veja como será a festa do líder Fiuk hoje (17/03)

Cena de Carla Diaz e Arthur no edredom vira meme

Veja que horas começa a festa do líder hoje (17/3)