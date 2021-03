BBB21: hoje tem prova do anjo no Big Brother; saiba que horas começa

O jogo no BBB21 não para. Após Gilberto conquistar a liderança da semana, um dos participantes do reality show vai disputar a prova do anjo. A dinâmica, que é uma das principais do Big Brother Brasil, não tem dia certo para acontecer, podendo ser na sexta ou no sábado. Especialmente nesta semana, neste sábado (20/3) tem prova do anjo no BBB21. Saiba que horas começa.

Que horas é a prova do anjo hoje no BBB21?

Hoje (sábado 20/3) é dia de prova do anjo no BBB21 às 13h20. Os brothers e sisters vão participar de um sorteio na sala de estar para definir quem terá direito a uma vaga na dinâmica. O vencedor vai ganhar um colar de imunidade para presentear um concorrente durante a formação de paredão que vai ocorrer neste domingo (21) logo após o Fantástico.

O anjo é autoimune? O anjo da semana não terá direito a imunidade, mas terá que castigar dois concorrentes com o castigo do monstro e ganhará um almoço especial para dois convidados. O abençoado também vai receber vídeos dos familiares e vai ganhar R$ 5 mil para presentar um familiar.

Como assistir a prova do anjo hoje?

Para assistir a oitava prova do anjo do BBB21 é preciso ‘sintonizar’ no pay-per-view partir das 13h20. A Globo disponibiliza o reality show 24 horas por dia em duas plataformas. Na TV por assinatura, o Big Brother Brasil está disponível em tempo real com recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida.

Operadoras de TV por assinatura como Oi TV, Claro TV, Sky e Net disponibilizam pacote único com mosaico de câmeras espalhados pela casa mais vigiada do Brasil para acompanhar tudo que os brothers e sisters estão aprontando uma só tela. É possível também escolher uma das câmeras e deixar em tela cheia. Os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora).

O Globoplay, é outra opção e mais em conta com mensais de R$ 22,90. O serviço de streaming da Globo disponibiliza mais de 10 câmeras em que você pode selecionar qual cômodo assistir, incluindo o confessionário.

A prova do anjo também será exibida na íntegra na edição ao vivo de sábado que terá início às 22h46 logo após a exibição da reapresentação do último capítulo de A Força do Querer . A emissora exibe edições diárias do BBB21 entre 22h20 e 23h50.

Como será formado o paredão da semana?

Fiuk e Carla Diaz, que foram os primeiros a desistir da prova, já estão no paredão. A berlinda vai terminar de ser formada neste domingo (21) em edição ao vivo após o Fantástico. Primeiramente, o anjo vai imunizar um participante com o colar de imunidade conquistado na prova.

O líder Gilberto vai indicar um concorrente ao paredão na sequência e logo em seguida a casa vai votar no confessionário – mais votado vai ao paredão. Por fim, após a votação fechada, todos os indicados, exceto a indicação do líder, vão jogar uma prova bate e volta. Quem vencer se livra da berlinda.