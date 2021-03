Sarah fez xixi? Saiba o que aconteceu na prova do líder do BBB21

A polêmica do xixi na roupa tomou conta da oitava prova do líder do BBB21. Horas depois de ter feito xixi, Rodolffo foi surpreendido por Tiago Leifert o questionando se ele teria alguma coisa para falar. O apresentador do reality show conversou com os participantes somente por áudio. No momento da entrada de Tiago na casa mais vigiada do Brasil, restavam ainda na prova Caio e Rodolffo, Sarah e Gilberto e Juliette e Pocah.

O sertanejo entregou ter urinado na roupa, o que segundo a produção seria proibido. O comunicador também perguntou aos demais sobre a mesma infração. No entanto, ninguém disse ter quebrado regra. Nas redes sociais, fãs duvidaram de Sarah. Mas, afinal, Sarah fez xixi?

Sarah fez xixi na prova do líder no BBB21?

Sarah não confirmou ter feito xixi na roupa durante a oitava prova do líder do BBB21. A analista em marketing confessou ter quase urinado, mas que não queria protagonizar tal cena em rede nacional. A sister, então, presenciou Rodolffo cometendo a infração, mas mesmo após o deslize do cantor sertanejo, optou por segurar a urina.

Pocah viu Rodolffo abrindo as pernas para fazer xixi sentado no banco do carro na estrutura da prova e o alertou sobre a quebra de regra. A produção, no entanto, deixou passar alguns minutos até que Tiago se comunicasse com os participantes por áudio.

Gil tentou fazer xixi

Na noite desta sexta-feira (19), Gilberto e Sarah, que foram os últimos a deixar a prova do líder, foram os primeiros a acordar após o dia de descanso. Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, o economista disse que depois que alguns participantes falaram sobre xixi, ele sentiu que poderia urinar na prova e que até tentou, mas que não saiu.

“Ai Sarah, estou com medo de levar baile de Tiago. Eu tentei fazer xixi, mas não saiu”, disse ele. “Mas ainda bem que seus anjinhos não deixaram você fazer xixi”, respondeu Sarah.

Gil contou que foi preparado para a prova do líder e que só bebeu água às 17 horas do dia da disputa pela liderança do reality show, e que sentiu peso na consciência por observar seus colegas serem eliminados por causa do xixi na roupa.