BBB21: Fãs de Juliette cancelam Pocah e atacam a funkeira

Após Pocah ter desistido da prova do líder do BBB21 na tarde desta sexta-feira (19/3), dando a vitória para Sarah e Gilberto, a cantora de funk passou a ser atacada nas redes sociais por fãs de Juliette. Antes de soltar a alavanca, a artista disse para a advogada que deixou escapar um pouco de xixi em sua roupa. Insistente, Juliette pediu para que a parceria de dupla continuasse na prova de resistência enquanto Tiago Leifert não surgisse para relatar a infração.

Equipe de Pocah lamenta ataques

Pocah desistiu de disputar a liderança da semana após mais de 13 horas de prova. Nas redes sociais, a equipe da cantora expôs mensagens pesadas que recebeu desde que a artista naturalmente tirou a chance de Juliette ganhar a liderança, já que as duas formavam dupla.

“Entendemos que o BBB desperta emoções. Mas imagina chegar a esse nível porque alguém decidiu ser honesta consigo mesma?”, escreveu. Logo depois, a equipe de Pocah ressaltou que as mensagens são de pessoas que se dizem fãs da paraibana, mas que no fundo não a representa.

“Pelo contrário, a torcida de Juliette sempre nos tratou com respeito e carinho. São algumas pessoas, individualmente, que não cansam de serem odiosas”, disse. Por fim, os representantes da intérprete de Não Sou Obrigada, refletiram sobre os ataques sofridos. “Se pensarmos, essas pessoas são as que militam aqui por várias causas, inclusive abuso psicológico”.

Prova do líder no BBB21

Pocah tomou a decisão de deixar a prova do líder minutos depois que Tiago Leifert, apresentador do BBB21, entrou na casa para conversar com os participantes sobre infrações, Rodolffo assumiu ter feito xixi e foi desclassificado da disputa. Após a saída do apresentador, a cantora temeu ser julgada pelo público e confessou: “Eu fiz um pouquinho de xixi, escapou na calça”.

Juliette, então, tentou evitar que a parceira desistisse da prova e pediu para que continuasse e só desistisse em caso de dor na bexiga ou se Tiago Leifert surgisse novamente na casa. Pocah chegou a conversar com Sarah e Gil. A dupla adversária declarou que não a indicaria ao paredão e daria o VIP da semana.

Com a desistência de Pocah, Juliette também foi desclassificada e Gil e Sarah vão disputar uma segunda etapa da prova na edição ao vivo de hoje. Quem vencer será o novo líder e vai ganhar um carro 0KM. Os dois já estão imunes e não correm risco de paredão.

