BBB21: hoje tem prova do anjo? Veja quando será a disputa

Um novo ciclo se iniciou no Big Brother Brasil. A prova do anjo, uma das principais dinâmicas do reality show, é o segundo acontecimento de cada semana. O vencedor tem papel direto na formação de paredão e nas intrigas que podem surgir na casa mais vigiada do Brasil. Mas, afinal, hoje tem prova do anjo? Veja a seguir.

Hoje tem prova do anjo no BBB21?

A prova do anjo do BBB21 não tem dia certo para ocorrer, podendo ser na sexta-feira ou no sábado. No entanto, a produção do reality show costuma promover prova do líder de resistência, o que pode alterar a programação da semana.

Na prova do anjo, os brothers e sisters vão participar de um sorteio na sala de estar para definir quem terá direito a uma vaga na disputa pelo colar de imunidade para presentear um concorrente. Além de livrar um participante do paredão que vai ocorrer neste domingo (28) logo após o Fantástico, o anjo terá que castigar dois jogadores com o castigo do monstro e ganhará um almoço especial para dois convidados e com direito a R$ 5 mil e vídeos dos familiares.

Viih Tudo último anjo

A prova do anjo da semana passada foi um jogo da memória de uma marca patrocinadora. Na atividade, vestidos de gatinhos e cachorrinhos, os brothers e sisters do BBB21 tinham que virar uma peça e depois outra com o objetivo de encontrar duas iguais. Quem acertasse, continuava jogando. Em caso de erro, o próximo jogador tomava a vez. Viih Tube foi a vencedora.

Participam da prova: Caio, Rodolffo, Fiuk, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Viih Tube, Pocah e Juliette.

Como assistir o BBB21

A prova do anjo nesta semana ainda não teve o dia confirmado por Tiago Leifert, apresentador do BBB21. No entanto, pode ocorrer nesta sexta (26) ou no sábado (27). Para assistir a oitava prova do anjo do BBB21 ao vivo é preciso ficar ligado no pay-per-view a partir das 13h00 (horário de Brasília).

A Globo disponibiliza o reality show 24 horas por dia em duas plataformas. Na TV por assinatura, o Big Brother Brasil está disponível em tempo real com recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida nas principais operadoras de TV por assinatura como Oi TV, Claro TV, Sky e Net.

O pacote permite acesos a um mosaico de câmeras em uma só tela. É possível também escolher uma das câmeras e deixar em tela cheia. Os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora.

O Globoplay é outra opção com mensais de R$ 22,90. O serviço de streaming da Globo disponibiliza mais de 10 câmeras em que você pode selecionar qual cômodo assistir.