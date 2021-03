BBB21: apaixonada, Carla Diaz se humilha e pede pra ficar com Arthur

Após o jogo da discórdia que ocorreu no BBB21 na noite desta segunda-feira (8/3), Carla Diaz e Arthur foram para a área externa da casa e discutiram a relação. A intérprete de Carine de A Força do Querer mostrou que apesar de decepcionada, segue apaixonada pelo instrutor de crossfit. Ela, inclusive, chegou perguntar para o affair sobre o futuro do relacionamento dos dois no reality show.

Carla Diaz pede pra ficar com Arthur no BBB21

“Se a gente ficar aqui, você fica comigo?”, quis saber a atriz. Arthur, que antes do pedido da sister dizia que era perseguido pela casa no BBB21, respondeu de forma positiva para as expectativas da famosa. “Sim, com certeza. Até porque em momento nenhum você e o Projota deixaram de ser minhas prioridades, muito menos não ter te dado o colar [do anjo] não significa que você não é uma prioridade”, explicou.

Os dois retomaram o tema ‘perseguidos’ na casa do BBB21 e Arthur reclamou que é alvo dos concorrentes. “O problema pra mim é o que acontece nas entrelinhas. O que a galera tá falando, o que a galera tá fazendo comigo, tô sendo excluído”, reclamou. Carla, então, também disse que se sente excluída. “Você acha que eu não tô também? Mas isso faz parte do jogo”.

CARLA DIAZ MINHA FILHA PARE DE SE HUMILHAR POR ESTE MACHO EU TE IMPLORO pic.twitter.com/POuURyx74B — Matheus Rocha (@matheus) March 9, 2021

Decepção com Arthur

Mais cedo, durante a edição ao vivo no jogo da discórdia, Carla Diaz revelou decepção com Arthur na casa mais vigiada do Brasil. A atriz, que já atuou em Chiquititas do SBT, ressaltou a falta de diálogo entre os dois. “Por conta de falta de diálogo, de abertura. Porém, a minha maior saudade também vai ser ele”.

Ainda no jogo da discórdia, Arthur teve que definir quem é o seu aliado no reality show. O instrutor de crossfit deixou a affair de fora e nomeou Projota.

Paredão falso no BBB21

Em tempo, os dois estão no paredão falso do BBB21 que terá o seu desfecho na noite desta terça-feira (9/3) em edição ao vivo. Eles disputam contra João Luiz e Caio o direito de subir para o quarto secreto e ter acesso ao pay-per-view em alta qualidade de imagem e som. A eliminação que vai ocorrer na edição será falsa e só o público sabe. Quando o mais votado retornar à casa, terá poder de anular a imunidade do anjo.