BBB 21: veja as DRs dos brothers após o jogo da discórdia

As noites de segunda são reservadas para as famosas “reuniões de condomínio”. Independente se as coisas estão tranquilas ou tensas na casa, as relações acabam esquentando após as declarações que os brothers fazem durante a dinâmica. Na noite de ontem (8), os brothers do BBB 21 realizaram um jogo da discórdia em que precisavam classificar dois colegas.

Após pegar uma ficha em uma urna, o participante tinha que escolher um colega como maior decepção e outro como maior saudade, ou um como maior aliado e outro como maior ameaça. Durante a dinâmica, Carla Diaz classificou Arthur, seu affair no BBB 21, como maior decepção e ao mesmo tempo maior saudade, o que não agradou o instrutor de crossfit.

Já Juliette ficou de fora de todas as classificações, não foi escolhida nem para as fichas boas, nem para as ruins, o que chateou a sister. Confira quais DRs rolaram na madrugada do BBB 21 por conta do jogo da discórdia desta semana:

BBB 21 – Carla Diaz e Arthur

O brother não gostou da forma que foi classificado por Carla durante o jogo da discórdia, após comentar com Projota que se sentiu como um vilão, o instrutor de crossfit conversou com Caio e Rodolffo sobre o assunto.

“Do nada velho, a gente tinha acabado de conversar e aí me expôs como decepção, entendeu? Me botou como decepção e depois falou de saudade. Não entendi, não”, disse o brother do BBB 21.

- PUBLICIDADE -

Leia também: Carla Diaz e Arthur: veja como ficou relacionamento após paredão

Viih tube e Juliette sobre jogo da discórdia do BBB 21

Juliette ficou triste por não ter sido escolhida por ninguém, principalmente por Viih Tube, que é uma das pessoas que a maquiadora mais gosta na casa, que preferiu escolher Thaís para a plaquinha de maior saudade. Após o jogo da discórdia, as duas foram para o quarto para uma DR.

“Não estou triste, de verdade, mas aqui, estou totalmente fora do meu ambiente de conforto, ouvir isso não foi bom. Doeu muito, eu me segurei muito para não chorar, tanto é que eu me compliquei ali. Eu poderia, se eu quisesse mesmo, fazer o que eu estava com vontade, porque eu queria chorar, mas graças a Deus segurei a onda”, desabafou a paraibana. “É, mas na minha situação era ou você chorava, ou Thaís chorava”, respondeu a sister do BBB 21.

“E entre eu chorar e Thaís chorar, você prefere que eu chore?”, questionou a participante do BBB 21. “Não, prefiro que ninguém chore, mas se eu falasse que nesse momento o meu sentimento com a Thaís não está mais forte do que eu estava com você, eu estaria mentindo”, rebateu Viih Tube.

Leia também: após comer meleca de nariz, Viih Tube fica dois dias sem banho

Arthur e Camilla de Lucas

- PUBLICIDADE -

A amiga de Carla Diaz e o namorado da atriz no BBB 21 também repercutiram os acontecimentos da casa e debateram sobre a forma que o brother tem tratado a atriz nas últimas semanas. “Aconteceu toda a confusão do Big Fone e eu, vendo de fora, senti que você meio que saiu. Eu senti que ela ficou sozinha e sobrecarregada. Vendo de fora ficou como se você tivesse se afastado de uma situação em que ficou tudo para ela”, disse a influenciadora digital.

Veja também:

Como está a votação: veja a parcial da enquete

Arthur tem filhos? Conheça a família do brother