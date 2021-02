BBB21: irmã de Fiuk diz que não concorda ‘100%’ com o cantor

Tainá Galvão, irmã de Fiuk, participante do BBB21, retornou às redes sociais na noite desta segunda-feira (01) após ficar três dias afastada em meio à polêmica postura do seu irmão no reality show. A cantora desabafou sobre exposição da família devido a participação do ator de A Força do Querer na atração global e falou sobre críticas ao seu irmão.

Tainá se pronuncia sobre críticas a Fiuk

Nos Stories do Instagram, Tainá explicou a sua ausência das redes sociais sem mencionar a polêmica em que se envolveu, na última sexta-feira (29), ao insinuar que houve racismo reverso por parte de Nego Di, líder da semana, ao escolher os integrantes do VIP no BBB21, deixando Fiuk da fora. Na ocasião, ela disparou: “Mas ‘só vale de um lado’, né”, se referindo ao racismo reverso.

“Voltei das minhas férias sabáticas de 3 dias. Estava precisando muito. Para mim tem sido um pouco diferente do que para o meu pai (Fábio Jr) e para a Cleo (irmã), que são acostumados a muita exposição. É como se eu estivesse em um circo pegando fogo. Fiquei muito pensativa esses dias, fiquei sem dormir. É muita pressão e é muito doido. Nunca tinha pensado como era para um familiar de um BBB. Tudo é muito intenso”. iniciou ela.

A irmã de Cleo disse que não concorda 100% com as atitudes do irmão na casa do reality show. “Cada um é uma pessoa. Cada um teve uma história de vida. Não quer dizer que estou incondicionalmente do lado do meu irmão, lógico que não, mas sempre vou estar aqui para ele”, explicou.

Por fim, Tainá ressaltou torcida para que o irmão adote uma boa postura na casa do BBB21 e faça boas escolhas na vida. “Peço a Deus para abençoar o Filipe para ele ter a melhor escolha. Todos nós somos sujeitos a erros. Que ele aprenda e se surpreenda”, concluiu.

Fiuk no BBB21

Em uma semana confinado na casa do BBB21, Fiuk dividiu opiniões ao rejeitar Juliette e acusá-la de fingimento no reality show. “Se você que ter algum tipo de relação comigo, tenta ser transparente, deixa de ser irônica”, disparou o cantor, após a sister se aproximar dele e confessar ter dificuldade em lidar com ela.

No início do BBB21, Juliette chegou a confessar interesse amoroso no irmão de Tainá, mas ele se afastou da sister e passou a tratá-la de forma polêmica, segundo o público do reality show.

Ainda na casa do Big Brother Brasil, Fiuk foi questionado por Nego Di e Karol Conká sobre ele ficar com Thaís na casa. O ator, no entanto, não descartou, mas disse que não quer romance. “O foda é que não quero romance. Vou me apaixonar aqui?”.