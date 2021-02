BBB21: Lumena cai no trote do Big Fone e vira piada; assista

Após pedidos do público através das redes sociais, a direção do BBB21 resolveu passar um trote para os participantes do reality show da Globo. O Big Fone tocou por volta das 20h deste domingo (28) na casa mais vigiada do Brasil e foi atendido por Lumena, que fazia plantão desde a noite anterior após Carla Diaz atender a chamada e colocá-la no quinto paredão da temporada.

Como foi o trote do Big Fone no BBB21?

O Big Fone tocou no BBB21 após quase 24 horas depois do primeiro toque da semana. No momento da chamada, Lumena e Arthur faziam marcação no aparelho. A baiana foi mais rápida e acabou atendendo a ligação feito por ninguém menos que Rafael Portugal, apresentador do CAT BBB.

“Oi, aqui é o Rafael Portugal. Estou chegando aqui nos Estúdios Globo, desculpem o atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico pra me buscar aqui na portaria, por favor. Alô, é da produção? Ai meu Deus, liguei errado, fiz besteira, desliga, desculpa”, disse o humorista na mensagem.

O TROTE DO RAFAEL PORTUGAL PRA LUMENA KKKKKK #bbb21 pic.twitter.com/qnaKnvxP7m — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) February 28, 2021

Lumena, que esperava uma imunidade ou o poder de indicar um concorrente ao paredão, foi decepcionada com o trote da produção. Temendo ser alvo de zoação dos colegas de confinamento, a psicóloga respondeu a Rafael que enviaria o carrinho elétrico. Após desligar o telefone, a sister foi questionada pelos colegas sobre o conteúdo da mensagem. No entanto, optou por ficar calada.

Mesmo após cair no trote, Lumena se mostrou esperançosa de que o Big Fone voltaria a tocar novamente. Mas a produção já avisou o público que pelo menos por essa semana os participantes não vão receber um novo telefonema. Nas redes sociais, os fãs se divertiram e criticaram a sister por não ter entregado que se tratava de um trote.

Lumena é tão chata que atendeu o Big fone e estragou o Trote deixando sem graça igual a ela e arthur é tão banana que não entendeu que era um Trote. Aff Boninho da onde tu tirou esse elenco?

#BBB21 pic.twitter.com/bFzSbucvVH — 🛸 (@_suavenanave) February 28, 2021

Essa desligitimação da ação de atendimento de big fone é barril dobrado, estão cristalizando o povo fenótipicamente tonto. — Patricia Karine (@Patriciakad) February 28, 2021

Formação de paredão

A formação de paredão deste domingo (28) começará às 23h logo após a exibição do Futebol. Projota, Lumena e Fiuk já estão na berlinda após indicação de Carla Diaz, que atendeu o Big Fone durante a edição ao vivo de sábado (27).

Primeiro, Caio vai descobrir que é anjo autoimune. Por tanto, não terá que imunizar outro participante e está livre do paredão da semana. Logo depois, o líder João Luiz vai emparedar um concorrente com justificativa. Quem foi indicado pelo líder, vai salvar um dos três indicados do Big Fone. Por fim, a casa vai votar no confessionário para escolher o novo emparedado. Jogam a prova bate e volta todos os indicados ao paredão, exceto a escolha do líder.