BBB21: João já falou mal de filme de Viih Tube antes do BBB

João Luiz já falou mal de um dos trabalhos de Viih Tube, com que divide o confinamento na casa do BBB21. O comentário sarcástico foi sobre o filme ‘Amiga do Inimigo’ que estreou na Netflix ano passado.

Embora seja um tweet antigo, os internautas resgataram a publicação somente nesta terça-feira (23) e viralizou pelas redes sociais.

João Luiz fala mal do filme de Viih Tube

Sem imaginar que iria conhecer Viih Tube, muito menos no BBB21, o professor de geografia deu uma opinião ácida sobre o filme da atriz e youtuber. No Twitter, a Netflix escreveu sobre o longa em agosto de 2020:

“Mexeu com a Viih Tube, mexeu comigo. O filme ViihTube: Amiga do Inimigo já está disponível. Dá uma olhada nesse trailer e já corre lá pra assistir. João, então respondeu: “O elenco do filme tá pior que o bloco criminal do Cidade Alerta junto com o cast da Fazenda”.

Assista ao trailer:

João é alvo de Projota no BBB21

Projota não aceitou ter sido um dos mais votados na casa neste domingo (21) na formação do paredão. Depois da dinâmica do ‘dedo duro’, o rapper descobriu que João votou nele, inclusive, o professor de geografia havia votado no brother outras vezes, mas sem revelar seu jogo.

Ao saber disso, o cantor ficou incomodado. Essa irritação ficou clara na manhã desta terça-feira (23). Enquanto estava na sala, ele observava o telão, e quando João apareceu, o rapper disparou: “seus dias estão contados, meu amigo”.

Projota escapa do paredão no BBB21

Projota recebeu cinco votos da casa e Gilberto foi o segundo mais votado da casa do BBB21. O trio formado por Fiuk, Caio e Gil indicou Arthur à berlinda. Sarah, por sua vez, colocou Karol no paredão.

Com o Bate Volta, Arthur, Gil e Projota tiveram a chance de escapar, mas o mais sortudo foi o rapper que se salvou de ir ao seu primeiro paredão no BBB21. Portanto, Karol, Gil e Arthur formaram o quarto paredão da edição.

BBB21: Arthur, Gil e Karol estão no paredão; veja quem votou em quem