BBB21: veja que horas começa a prova do líder hoje (18/3)

O jogo recomeça no BBB21 hoje. Nesta quinta-feira (18/3) os brothers e sisters vão disputar a liderança da semana em mais uma prova do líder no reality show apresentado por Tiago Leifert e exibido pela Globo. O programa começará a partir das 22h50, logo após a novela das nove Amor de Mãe.

Que horas começa a prova do líder?

Apresentado por Tiago Leifert, o BBB21 nesta quinta-feira (18) vai começar às 22h50, de acordo com a programação oficial divulgada pela Globo. Na edição, o público vai acompanhar mais uma prova do líder ao vivo que dará a largada para mais uma semana de jogos.

O público do BBB21 ainda vai ficar sabendo como será a dinâmica do final de semana até a formação do oitavo paredão da temporada. A ainda vai mostrar a repercussão da festa do líder Fiuk. O cantor e ator escolheu um evento com o tema drift, uma modalidade de carros. O cardápio do evento contou com comidas variadas e bebidas como gin, cachaça e vodka.

Como assistir a prova do líder no BBB21?

A prova do líder será exibida ao vivo logo após a exibição da novela da novela das nove Amor de Mãe, na Globo (às 22h50 horário de Brasília). A produção do reality show ainda não revelou como será a prova que vai consagrar um novo participante na liderança da casa mais vigiada do Brasil.

Para assistir o Big Brother Brasil 24 horas por dia é necessário ser assinante do pay-per-view disponibilizado em duas plataformas: TV por assinatura e serviço de streaming.

No Globoplay, serviço de streaming da Globo, o pacote mensal custa R$ 22,90 e pode ser pago por cartão de crédito, Mercado Pago e débito em conta. São disponibilizadas 11 câmeras da casa onde acontece o reality show. Já na TV por assinatura, os valores sofrem variações de acordo com cada operada, e o usuário tem um mosaico de câmeras exclusivas e interatividade na tela.