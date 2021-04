BBB21: Juliette vira meme após falar nome de série em inglês

Você já assistiu a série ‘Retiuarauei iti umoder’? Juliette já! Na tarde desta quarta-feira (31/3), a sister divertiu os fãs durante uma rápida conversa com Arthur, então líder da semana que a indicou ao nono paredão do BBB21, ao falar sobre a série americana How to get away with murder.

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Juliette questionou o crossfiteiro se ele já teria assistido a série How to get away with murder, protagonizada por Viola Davis. No entanto, ao pronunciar o nome da produção, a sister se enrolou no inglês e deu o novo título a obra.

“Você conhece ‘Retiuarauei iti umoder?'”, perguntou. Arthur não entendeu a pergunta e Juliette acabou desistindo de falar sobre a série, mas antes de seguir para a parte interna da casa, disse o nome em português ‘Como defender um assassino’. O ex-namorado de Carla Diaz, por sua vez, apenas riu da colega de confinamento no BBB21.

How to get away with murder

A série que foi assunto na casa do BBB21 através de Juliette é uma produção exibida pelo canal ABC nos Estados Unidos e tem como protagonista a atriz Viola Davis. Na história, ela interpreta Annalise Keating, uma professora do curso de direito de uma universidade da Filadélfia que se envolve em uma trama de assassinato ao lado de cinco alunos.

Repercussão

Nas redes sociais, a gafe de Juliette acabou divertindo os fãs e o próprio perfil da sister do BBB21 no Twitter (com mais de 1,5 milhão de seguidores, escreveu: “RETIUARAUEI UITI MARDE”. O post recebeu mais de 33 mil curtidas inúmeros comentários dos internautas.

“Minha influência em inglês é igual a da Ju”, disse um seguidora da advogada e maquiadora. “La vem Juliette colocar uma série no top 10 do BR”, brincou outro, sobre a influência da sister do BBB21.

O sucesso da gafe de Juliette é tanto que escolas de idiomas comentaram o post feito pela equipe da sister nas redes sociais. Fãs sugeriram uma parceria entre as partes.

