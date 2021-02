BBB21: Karol Conka ameaça jogar água na cara de Juliette

Karol Conka não esconde que quer Juliette longe dela na casa mais vigiada do Brasil. Após o ‘climão’ depois da festa do líder no BBB21, em que a cantora ignorou e mandou uma indireta para a paraibana, ela detonou a sister em conversa com Gilberto nesta quinta-feira (04).

Karol Conka detona Juliette no BBB21

Gilberto conversou com Arcrebiano, o affair de Karol Conka, e disse que iria falar sobre Juliette com a apresentadora. Depois de uma longa conversa, ele quis colocar tudo a limpo com a famosa no BBB21.

Depois de questionar o tratamento da sister com a advogada, Karol Conka afirmou que não estava maltratando Juliette e que não brigaria com a sister na casa do BBB21. Diferente de Lucas Penteado, que, segundo ela, foi uma lição que deu para o ator ao ignorá-lo. Ela disse que se arrependeu apenas de ter xingado o colega de ‘merd*’.

“Não quero falar com essa garota, ela é bipolar. Se ela vir falar comigo, eu vou falar ‘fica aí nesse mundo de piração’”, afirmou. Conka disse que não tinha mais paciência para a sister e que ela arrumava confusão com os demais na casa. “Na terceira vez [que ela insistir em falar comigo] eu jogo um copo de água na cara dela”, disparou. “Tadinha, eu tenho dó, dó da menina”, completou.

Karol Conka finalizou afirmando que estava preocupada com a imagem da sister com o público do BBB21. “Lá fora está sendo tirada pra louca. chega ser chato.Os meninos falaram que no confinamento ela já era piradinha”, começou. “A Juliette eu to preocupada porque o povo adora fazer uns memezinhos. Lá fora ela está sendo tirada pra louca, porque toda a casa reclama dela. Como que vai ficar quando ela sair e ver o jeito que tá? vai ficar mais pirada”, completou.

eu queria entender o motivo da karol ser tão obcecada pela juliette #bbb21 pic.twitter.com/4SieUY2xa6 — cris dias (@crisayonara) February 4, 2021

Juliette pensa em desistir do reality após indireta de Karol

No começo da manhã de hoje, Juliette quis desistir do BBB21. Depois da festa alguns brothers estavam na sala e a advogada pediu para que diminuíssem o barulho, já que outros queriam dormir.

Sem dar voz para Juliette, Karol Conka debochou da sister e como indireta, começou a cantar uma versão da música ‘Combatchy’ da Anitta, falando para a sister dormir e ‘se fod*r’. Na conversa com Gilberto, a sister disse que não se lembrava, pois tinha bebido.

A Juliette ficou ali parada bens uns 5/10 min tentado fazer o povo ouvir ela, pq eles estavam fazendo muito barulho e ai a bonita da Karol ainda falou “vou mandar se fuder”…. enfim a infantilidade da pessoa né o Lucas e o Rodolffo tiveram que ir lá pedir pra eles pararem pic.twitter.com/leJVwkqSpl — yllek 🌵 (@pinkfrenchyy) February 4, 2021

Juliette ficou abalada e chegou a se sentar na frente do confessionário do BBB21, e disse que iria pedir para sair do programa. “Isso já tá passando de brincadeira, de engraçado pra uma coisa pior. Eu não quero mais isso, eu não vim para isso”, lamentou ela. Mas Lucas conseguiu conversar e convencer a sister a ficar. “Amanhã de manhã a gente pensa nisso. Amanhã de manhã é outro dia, Ju”, ele respondeu.