BBB21: indireta, desistência e edredom: veja como foi o pós festa

A primeira festa do líder da edição começou na noite de quarta-feira (3) e seguiu por toda a madrugada desta quinta (4). A comemoração ganhou o tema de “Churrascão do Nego Di” e contou com muita animação e azaração. Após o término da festa no entanto, o clima não foi o dos melhores para todo mundo, Karol Conká soltou uma indireta para Juliette, que desabafou estar cansada dos ataques da cantora no BBB21 e inclusive pensou em ir ao confessionário e desistir do programa. Também rolou beijo embaixo do edredom entre um dos casais que se beijaram na festa.

Veja os principais acontecimentos do pós da primeira festa do líder do BBB21:

Karol Conká faz paródia no BBB21

Após o término da festa do líder Nego Di, enquanto os brothers ainda estavam na sala do confinamento, Karol Conká fez uma paródia da música “Combatchy” de Anitta, Lexa, Luisa Sonza e MC Rebecca. A curitibana trocou a letra da canção para uma indireta, que foi sentida por Juliette.

Karol fez uma paródia da música "Combatchy", mandando indireta para Juliette.

Karol: "Round 1 não falo com você, round 2 vou mandar se f*der, joga joga e vai dormir então." #BBB21 pic.twitter.com/yTRVB6L2Tk — Central de Info. BBB21 (@infosbbb21) February 4, 2021

Juliette desabafa sobre Karol Conká

Após a indireta da cantora na paródia de “Combatchy”, Juliette desabafou com Lucas sobre o que tem vivido com Karol Conká no BBB21, a advogada pensou em desistir do programa. “Isso já tá passando de brincadeira, de engraçado para uma coisa pior”, disse a paraibana.

“Eu também vi”, respondeu Lucas, que completou tentando consolar a sister: “amanhã de manhã a gente pensa nisso Ju, amanhã é outro dia”. “Eu não consigo”, respondeu a participante do BBB21. “Eu também não”, disse o ator.

Juliette estava esperando o confessionário abrir para desistir e Lucas convenceu a sister a mudar de ideia. 🥺 #BBB21 pic.twitter.com/mpI6AdEfvL — Resumão do BBB (@resumaodobbb) February 4, 2021

Leia também: afinal, por que Juliette incomoda tanto os participantes?

Karol Conká e Arcrebiano foram para o edredom

Depois de várias investidas de Karol Conká, a sister conseguiu ficar com Arcrebiano no reality show. Após terem se beijado na primeira festa do líder do BBB21, a cantora e o modelo foram para a cama e trocaram beijos e carícias embaixo do edredom.

