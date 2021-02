BBB21: Karol Conka deixa escapar que falou com ‘grandes’ da Globo

Karol Conka revelou na tarde desta quarta-feira (10) que recebeu informações externas sobre como anda sua imagem no BBB21. Durante uma conversa com Nego Di e Arthur, a sister disse o que sabia.

A sister que discutiu com Carla Diaz na festa de domingo (07), disse que surtou no dia. Dentro do confessionário, ela soube mais informações do que os demais no BBB21.

Karol Conka revela o que escutou no confessionário

A participante do BBB21 comentou que soube de “pessoas grandes” do programa sobre ela. “Eu entrei naquele confessionário e eu falei com pessoas lá dentro; pessoas grandes importantes do programa. Falaram pra mim: ‘a gente olha pra você e vê boas qualidades não se resuma a uma coisa de um dia de desequilíbrio, porque está todo mundo sujeito a passar aqui”, afirmou a sister e Nego Di comentou: “Erro todo mundo tem”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em seguida, a televisão mostrou “atenção”. “Atenção pra ti”, observou o humorista Nego Di. “Não, é porque eu to falando da psicóloga daqui”, desconversou Karol ao receber o aviso.

a karol conká contando que recebeu informação de gente grande no confessionário 🥴 #bbb21 pic.twitter.com/N0Iyv6Vaqn — lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 10, 2021

Vaza conversa de Projota e Boninho no BBB21

Na madrugada de domingo (07) em que Lucas desistiu do BBB21, Projota também pensou em sair do programa. Para apaziguar a situação, Boninho conversou com o participante no confessionário e o áudio deste momento vazou na web. No entanto, inflamações externas não deveriam chegar aos ouvidos dos confinados.

⚠️ URGENTE⚠️ Vazou o áudio do Boninho falando no confessionário com Projota sobre o Lucas pic.twitter.com/Tx8vQMI9xM — Rene Silva (@eurenesilva) February 7, 2021

Apesar de Lucas ter sofrido com a pressão psicológica no BBB21 , Boninho reduziu esses problemas a bebida. “A gente descobriu só depois que ele tava aí, que ele tinha problema com bebida. O moleque é do bem até a hora que bebe. A hora que bebe a coisa fica outra. Ele tá aqui, tá tranquilo, tá outra pessoa. Ele já entendeu isso. Ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida. Essa festa era a última chance dele se comportar. Ele é um moleque gente fina, mas na hora que bebe vira um monstro”, disse ele.

Para completar, Boninho tenta convencer o cantor novamente a ficar no BBB21: “Não jogue fora uma coisa que você colocou aí. A sua vida a gente controla aqui, a gente também tá vendo. Relaxa, jogo que segue aí”, disse ainda.

“É que de verdade, como eu tava falando ali, não entrei aqui pra isso. Tá muito difícil pra mim imaginar tudo que aconteceu essa noite, como minha família tá em casa, pelo que eu tô passando aqui, sem precisar passar por isso. Eu não preciso. Eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer, sabe”, respondeu o cantor.

Depois do desabafo, Boninho se dispôs a conversar com o cantor novamente. “A casa vai mudar, ele saiu fora, o clima é outro. Vai mudar as coisas. Curta o que você está curtindo, você tá fazendo seu jogo, tá brincando aí, tá se divertindo, cuidando da sua vida. Então, assim, respira fundo. Dá um tempo pra você ver o que aconteceu. Tá todo mundo com a cabeça quente, com toda razão”, argumentou.