BBB21: ouça áudio de Boninho com Projota sobre saída de Lucas

O Big Brother Brasil não para de pegar fogo. Depois de uma festa conturbada, em que rolou muita briga, Lucas Penteado deixou o BBB21. O brother foi para o confessionário com uma mochila, depois os brothers foram informados sobre a saída do ator. No entanto, esse não foi o único acontecimento chocante da manhã, um áudio vazado do confessionário deixou muita gente chocada com uma conversa entre Boninho e Projota.

O chefão do BBB21 falou sobre a saída de Lucas em papo com o cantor e fez revelações. Confira:

Áudio vazado de Boninho

Por conta de uma suposta ameaça de Lucas durante uma discussão que teve com brothers do BBB21 após a festa Holi, Pocah foi ao confessionário conversar com a produção do programa. Após a saída de Lucas do confinamento, Projota conversou com Boninho. Nessas ocasiões, o público nunca consegue ver o que está acontecendo no confessionário, a conversa é privada, no entanto, apesar de as câmeras da Globoplay não mostrarem o confessionário, o áudio do papo entre os dois vazou.

“Na hora que ele [Lucas] bebe, a coisa fica outra. Ele tá aqui, tranquilo, tá outra pessoa, ele já entendeu, é por isso que ele queria sair. Ele mentiu para gente que ele tinha problema com bebida”, revelou Boninho. “A gente já estava fazendo esse movimento, essa festa era a última chance dele se comportar”, completou o chefão do BBB21, que continuou: “ele é do bem, moleque gente fina, só que na hora que bebe vira um monstro. Ele tá de boa, relaxa, não tem nada. Fica tranquilo, na boa, tá tudo certo, jogo que segue aí, tá tudo bem”.

“De verdade, não entrei aqui para isso, está muito difícil pra mim imaginar como que a minha família está em casa. Eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer”, comentou Projota. “Dá um tempo, a casa vai mudar, ele saiu fora, o clima é outro. Você está fazendo seu jogo aí, está se divertindo”, respondeu Boninho.

Lucas saiu do BBB21

Lucas deixou o programa na manhã deste domingo (7). O ator entrou no confessionário com uma mochila. Pouco depois, a voz do Big Boss informou aos brothers que Lucas não é mais um participante do BBB21: “Lucas não está mais no Big Brother Brasil, agora vocês são 18 competidores”.

