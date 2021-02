BBB21: festa tem tombo de Caio, Globoplay fora do ar e ataque de ciúmes

Com início na noite de sábado (20) e duração em toda a madrugada deste domingo (21), a festa do fim de semana do BBB21 foi cheia de altos e baixos, a comemoração começou animada com um show de Daniela Mercury, mas também contou com momentos tensos como o tombo feio que Caio levou próximo à piscina do confinamento, o brother já estava com a perna machucada por conta da prova do líder, na última quinta (18). Viih Tube também precisou ser atendida pela equipe médica do programa.

A plataforma de streaming da TV Globo, que exibe o reality show 24 horas, saiu do ar durante a comemoração e revoltou muita gente. No resumo da festa do BBB21 você também vai ver que Thaís mostrou estar com ciúmes da aproximação de Fiuk com uma sister e Arthur revelou um de seus medos em relação ao paredão. Confira:

Caio leva tombo feio no BBB21

Caio se machucou durante a quarta prova do líder da edição e com isso tem precisado da ajuda de Rodolffo para se locomover na casa. Durante a festa, no entanto, mesmo com a ajuda do amigo, o fazendeiro acabou levando um tombo feio e preocupou muita gente.

Após a queda, o brother foi atendido pela equipe médica do BBB21 e depois foi levado para o quarto cordel, para repousar. E o fazendeiro não foi o único a levar um tombo durante a comemoração, Pocah também caiu.

Putz, o Caio levou um tombo muito feio 😨 pic.twitter.com/cBmOsSdU6o — Tracklist (@PortalTracklist) February 21, 2021

- PUBLICIDADE. -

Caio já saiu do atendimento médico e agora está no quarto. #BBB21 pic.twitter.com/IqdLkRAxkz — PAN (@forumpandlr) February 21, 2021

Pocah também caiu durante o show de Daniela Mercury. #bbb21 pic.twitter.com/18knjQ0pBF — SEGUE AÍ QUE AQUI É BBB 24H (@biancalemos) February 21, 2021

Leia também: Caio quebra o pé e toma decisão sobre reality

Globoplay sai do ar e irrita público

Algo que revoltou quem assistia a festa ao vivo foi a queda do sinal da Globoplay, plataforma que exibe o reality show da TV Globo 24 horas. Após o tombo de Caio, a Globoplay ficou um bom tempo fora do ar e deixou muitos fãs do BBB21 irritados.

- PUBLICIDADE -

Viih Tube passou mal

A youtuber passou mal logo no começo da comemoração, após comer um pouco e dançar na festa, e precisou ser atendida pela equipe médica do BBB21. Foi possível ver o começo do contato entre a sister e a equipe do programa.

- PUBLICIDADE -

Thaís com ciúmes de Fiuk no BBB21?

Thaís e Fiuk tiveram um pequeno affair no confinamento, a dupla se beijou durante uma das festas do programa, mas nenhum relacionamento nasceu disso. A cirurgiã dentista já mostrou estar interessada em ficar novamente com o cantor e chegou a questioná-lo sobre isso, mas o filho de Fábio Jr. não mostrou grande interesse no assunto.

Apesar de não terem nada no BBB21, Thaís aparenta ainda ter esperanças de ter algo com Fiuk, o que a deixou enciumada com a aproximação do brother e Sarah, após a brasiliense chamá-lo para o vip. Fiuk chegou a agradecer Sarah pela escolha da sister após vencer a liderança da semana e tem conversado bastante com a consultora de marketing, o que levou Thaís a perguntar para Pocah se a cantora achava que havia algo a mais nascendo entre Fiuk e Sarah.