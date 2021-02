BBB21: Lucas no Encontro nesta terça (9); saiba que horas começa

Lucas Penteado fará sua primeira aparição na TV aberta após ter desistido do BBB21 na manhã deste domingo (7). O intérprete de Fio, da novela Malhação: Viva a Diferença, participará do Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira (9) na Globo.

Que horas começa o Encontro com Lucas?

O Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira que contará com a participação de Lucas Penteado começará às 10h45. Fátima Bernardes vai entrevistar o ator sobre a sua polêmica passagem pelo BBB21. No intervalo comercial exibido pela Globo, Fátima diz ao público que vai conversar sobre o primeiro beijo gay entre dois homens da história do Big Brother Brasil, protagonizado pelo ator e Gilberto.

A apresentadora também antecipou ao público do matinal que a conversa terá como tema a tentativa de envolvimento do ex-integrante do Camarote (famosos) com a já eliminada Kerline.

Kaysar Dadour, vice-campeão do BBB18, também vai participar da conversa sobre o Big Brother Brasil. O ex-BBB emplacou papel de destaque em Órfãos da Terra, novela exibida no horário das seis pelo Globo e vencedora do Emmy Internacional de 2020.

Como assistir ao Encontro com Fátima Bernardes?

O Encontro com Fátima Bernardes com a participação de Lucas Penteado pode ser assistido na Globo (TV aberta). Além disso, o programa será exibido pelo Globoplay, serviço de streaming da Globo. Não é necessário ser assinante da plataforma para assistir ao programa.

Como assistir o BBB21?

O BBB21 pode ser assistido 24 horas por dia por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real. Já no Globoplay, serviço de streaming da Globo, o confinamento também pode ser acompanhado 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais.

O Big Brother Brasil 21 pode ser acompanhado diariamente na TV aberta através da Globo. A emissora carioca também promove alguns flashes do que acontece na casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada em horários não definidos.