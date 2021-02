BBB21: Lucas sai do programa; entenda o que aconteceu

Depois de muita confusão na madrugada do BBB21, Lucas e Pocah brigaram feio no período da manhã de domingo (7). A cantora foi para o confessionário, segundo Projota, devido a uma ameaça que a cantora recebeu do ator. Mais tarde, Lucas foi para o confessionário do programa com uma mochila. Depois de um tempo, a produção do reality informou aos participantes que Lucas não faz mais parte do programa.

Lucas saiu do BBB21?

Sim, o brother deixou a casa do confinamento na manhã deste domingo (7) após uma briga feia com Pocah. O ator também discutiu com Nego Di e foi criticado por vários colegas de confinamento.

O ator conversou com Juliette e comentou que não queria mais ficar no programa. “A gente tem dois jogos diferentes, você está tentando o milhão, eu não quero mais”, disse o participante do BBB21. Após ser liberada a entrada no confessionário, Lucas entrou com uma mochila, foi possível ouvir um grito do ator.

Pouco depois, a produção do BBB21 conversou com os brothers e informou que Lucas está fora do programa. “Lucas não está mais no Big Brother Brasil, agora vocês são 18 competidores, todos com chances iguais de chegar à final e o grande prêmio”, informou a voz do Big Boss.

“É isso, a gente não ia conseguir ficar aqui com ele não, esse cara causou na nossa cabeça o tempo todo”, disse Camilla de Lucas após o recado da produção do programa.

Reação dos brothers quando Big Boss informa a desistência de Lucas. #BBB21 pic.twitter.com/6agQoRVe1t — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 7, 2021

Lucas deu um grito de dentro do confessionário e preocupa brothers. #BBB21 pic.twitter.com/gyOpdMIX12 — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 7, 2021

Lucas confrontando Nego Di e depois conversando com Juliette.

Lucas: "Vai descansar Juliette, vai descansar, a gente tem dois jogos diferentes, você tentando o milhão e eu não quero mais." (…) "Vai descansar Juliette, eu já troquei o papo com você que era necessário." #BBB21 pic.twitter.com/yg0Wu1MeZJ — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 7, 2021

O que aconteceu entre Pocah e Lucas?

Durante a manhã deste domingo (7), Pocah e Lucas Penteado discutiram feio na sala. A briga deixou muita gente confusa, já que a câmera principal do pay per view do BBB21 focou na dupla quando a confusão já estava aos gritos.

Após a briga, Pocah foi para o quarto e chorou muito, a cantora contou que estava com medo e foi para o confessionário porque queria falar com a produção do BBB21. Projota também ficou revoltado com a situação, disse que Pocah contou ter sido ameaçada e reclamou com a produção.

Lucas e Pocah discutindo.

Pocah: "Medo de que?"

Lucas: "De mim, tentando me redimir."

Pocah: "Sabe de quem eu tive medo? De você eu já tive medo! Olha lá a cara dele de demônio." #BBB21 pic.twitter.com/zqupAwyPDm — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 7, 2021

Projota ameaçou deixar o BBB21

O dono do hit “Ela Só Quer Paz” também ameaçou sair do BBB21. Durante a revolta com a situação, e antes de Lucas deixar o Big Brother Brasil, o cantor disparou: “e aí produção? Como que vai ser? Vai ficar dando zoom na minha cara, é isso? Ninguém entrou aqui pra isso não mano, vocês estão maluco? Tão de brincadeira, c******? Agora quero sair fora também. Minha família está vendo esse bagulho”.

Projota irritado que a câmera fica focada no rosto dele.

Projota: "E aí produção? Como que vai ser? Vai ficar dando zoom na minha cara, é isso? Ninguém entrou aqui pra isso não, estão maluco? Tão de brincadeira, caralh*." #BBB21 pic.twitter.com/8ibKO0TH77 — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 7, 2021

