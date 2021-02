BBB21: Nego Di quebra protocolo e aponta ‘manipulação da Globo’

Eliminado com 98.76% do BBB21, o humorista Nego Di usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 28 de fevereiro, e fez um desabafo polêmico sobre o reality show. O comediante acusou a rede Globo, responsável pelo programa, de manipulação e também por interferir no jogo dos brothers.

Ao saírem do BBB21, normalmente os ex-participantes não falam com detalhes sobre o programa, e muito menos mau da emissora. Mas Nego Di quebrou o protocolo, segundo ele mesmo afirmou através do Instagram, onde fez seu desabafo. “A real é que eu tô cansado de evitar falar da Globo, de passar pano. Tá demais. F*da-se que tem contrato. Azar (sic)”.

Confira a seguir as revelações feitas pelo comediante sobre a suposta manipulação no BBB21:

Durante sua estadia no BBB21, Nego Di percebeu que alguns participantes trocavam o microfone com frequência durante o dia, e ao deixarem o confessionário, mudavam suas posturas. “Eram chamadas no confessionário e voltavam, pareciam que tinham sido benzidas, voltavam uma pessoa mais equilibrada, de luz, sensitiva (sic)”, contou.

O comediante natural de Porto Alegre (RS) também compartilhou um episódio em que precisava de medicamento, no entanto, não foi atendido as pressas. “Eu não era chamado no confessionário. Precisei de remédio, tava com a unha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário. Quando pedi ajuda no raio-x foi xingado”, relatou.

Nego Di também disse que vários de seus momentos foram cortados pela edição do BBB21, até mesmo no Pay-Per-View, canal em que os telespectadores assistem ao reality em tempo real. “As piadas que eu contei não apareceram, os conselhos que eu dei antes de virar as costas pro Lucas não apareceram. Aí eu vi gente que falou ‘não, mas eu tava no Pay-Per-View 24h’. Mano, quem vê o Pay-Per-View sabe: do nada tá filmando, troca de câmera, corta, em tempo real. Fora as edições que vão pra Globo. Ninguém é 100% ruim nem 100% bom.”

o que vcs acharam do exposed da globo feito pelo nego di? #bbb21 pic.twitter.com/4dNp2z4Jfa — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) February 28, 2021

Revelação sobre Lucas

Nego Di afirmou que assistiu a participação do ator e ex-BBB, Lucas Penteado, no Altas Horas, exibida na noite de sábado (27/02), e criticou a fala do artista sobre uma das suas supostas declarações dadas durante o reality show. “O cara vai no programa e fala que eu falei pra ele que ele defende vagabundo e que vários filhos são arrancados de suas mães e que isso atinge diretamente a periferia. Como se ele não soubesse sobre o que realmente foi nossa discussão.”

Uma das revelações exclusivas dadas por Nego, foi a de que Lucas não teria pedido para deixar o programa, mas sim expulso pela própria produção do BBB21. “Eu fui chamado no confessionário onde eu ouvi assim: ‘Mano, esqueça esse assunto, não fala mais disso. Aja assim, assim, assado. O cara era um monstro quando bebia, tal tal tal’. Quando uma pessoa te fala isso, te leva a crer que ‘mano, estou agindo certo”, cmentou.

O humorista acusou também a produção de “fazer todos se matarem entre si”. No final do seu desabafo postado nas redes sociais, Nego Di concluiu afirmando que todos os participantes foram “escolhidos a dedo” para “botar meia casa de pretos um contra o outro”.

Ameaças após o BBB21

Nego Di afirmou que já sofreu ameaças, inclusive de morte, assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil. Em suas entrevistas e até mesmo nas redes sociais, o humorista disse que as coisas não estão nada fáceis para ele e a sua família. “As pessoas não tem noção do quão cruel pode ser a internet nessas horas”, já declarou o gaúcho. O comediante a agora ex-BBB já fez diversos apelos para que as pessoas que o ameaçam, e ameaçam sua mãe e filho, parem de fazê-las.

Neste domingo o Big Brother Brasil 2021 vai começar a partir das 22h40. A noite promete ser surpreendente para os participantes, que irão formar o paredão, desta vez, composto por cinco brothers, e que no final deixará apenas três deles: o indicado da casa e os três indicados pelo Big Fone vão ter direito a prova Bate e Volta.

Vale lembrar que Carla Diaz ganhou o poder de indicar ao paredão Lumena, Rodolffo e Fiuk direto para a berlinda, após atender o Big Fone no último sábado. O líder João Luiz indica mais um participante e a casa outro.