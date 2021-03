BBB21: mãe da Juliette aprendeu a ler e escrever com a filha

A dinâmica da Avon realizada hoje no BBB21 deixou os brothers muito emocionados. Durante a homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os confinados tinham que reconhecer as mulheres de suas vidas no trecho lido por Thelminha e enviar um kit Avon para elas. Em um dos trechos, foi revelado um detalhe muito especial da mãe da Juliette.

Quem é a mãe da Juliette?

Dona Fátima Freire mora em João Pessoa e teve três filhos. Segundo entrevista de Monaliza Novais, uma das melhores amigas de Juliette, ao Universa, a mãe da Juliette é “super pra frente, engraçada e tem uma visão bem inocente das coisas”.

“Essa mulher trabalha desde os oitos anos, ela já foi até auxiliar de pedreiro. Teve três filhos e ainda criou quatro enteados. Batalhadora, juntou dinheiro cortando cabelo por 20 anos até comprar a primeira casa”, leu Thelma durante a dinâmica da Avon. Em seguida, a vencedora do BBB20 revela que a mãe de Juliette aprendeu a ler e escrever com a filha.

Muito emocionada, a advogada chora ao ver a foto de Dona Fátima no telão. “Mainha, te amo. Se cuida, mãe. Obrigada por tudo. Você é a minha vida, mãe. Se cuida, por favor. Obrigada. Eu te amo, mainha, muito. Fica em casa, por favor”.

No fim da dinâmica, a paraibana explicou que Dona Fátima pertence ao grupo de risco da Covid-19 e que viu sua melhor amiga falecer vítima do doença.

Impossível não se emocionar! Homenagem para Juliette mostrando dona Fátima 🥺💙 pic.twitter.com/xBpaRhzGWO — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) March 8, 2021

O perfil de Juliette no Twitter aproveitou para contar um pouco mais sobre Dona Fátima e também homenagear a todas as mulheres pelo dia 8 de março.

“Essa mulher trabalha desde os 8 anos. Ela já foi até auxiliar de pedreiro. Teve 3 filhos e ainda criou 4 enteados. Batalhadora, juntou dinheiro cortando cabelo por 20 anos até comprar a primeira casa. E você a ensina a ler e a escrever.” Com vocês, Dona Fátima. ❤️ pic.twitter.com/57reAXBNoY — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) March 8, 2021

Que esse 8 de março seja mais um degrau pra mudar realidades, que a gente reflita e quebre, de fato, os padrões sociais e econômicos. Que a gente reconheça os privilégios que existem de uma mulher pra outra. Que a gente leia, escute, contrate, respeite e apoie mulheres. — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) March 8, 2021

Também foi postado um vídeo em que podemos ver mãe da Juliette muito emocionada com a homenagem proporcionada pela Avon. “Minha menina, me dê um cheiro. Deus, ilumine minha filha. Te amo, minha filha”, disse, se aproximando da televisão no momento em que a advogada aparecia na tela.

Enquanto Juliette cuida de dona Fátima de longe, ela sente todo o zelo e amor daqui de João Pessoa. Vídeo da reação da mainha de Juliette pra vocês se emocionarem mais ainda ❤️ pic.twitter.com/LmRukUYl9k — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) March 8, 2021

