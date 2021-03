BBB21: veja que horas começa o ‘jogo da discórdia’ hoje (8/3)

Segunda-feira (8/3) é dia de jogo da discórdia no BBB21. A produção do reality show vai promover uma dinâmica para colocar fogo no parquinho, como diz o apresentador Tiago Leifert, após o paredão falso ser formado no Big Brother Brasil. Mas, que horas começa o jogo da discórdia?

Que horas começa o jogo da discórdia hoje no BBB21?

O jogo da discórdia do BBB21 desta segunda-feira (8) vai começar a partir das 22h50, de acordo com a programação da Globo. Na edição, o público vai acompanhar a tradicional ‘reunião de condomínio’ e a repercussão da formação do paredão falso do BBB21.

Segundo a programação oficial divulgada pela Globo, o horário de exibição do BBB21 pode sofrer alteração para mais ou para menos. Isso porque, a emissora está reprisando duas novelas na faixa das novelas. Amor de Mãe voltou à programação da Globo após pausa devido a pandemia de Covid-19. Logo após a exibição da novela protagonizada por Regina Casé, a emissora exibe A Força do Querer, pra logo em seguida o Big Brother Brasil entrar em ação.

Como o paredão falso foi formado?

Na noite deste domingo (8), um dia antes do jogo da discórdia, os participantes formaram paredão. Eles não sabem, mas nesta semana o paredão é falso no BBB21. Com isso, a dinâmica sofreu alterações. Ao invés de um, o líder Rodolffo teve que indicar duas pessoas ao paredão. Os indicados do líder, ganharam direito a contra golpe e também indicaram 1 participante cada um. Veja como foi formado o paredão falso no BBB21.

Anjo Arthur imunizou Projota

Líder Rodolffo indicou Carla Diaz da Xepa e João Luiz do Vip

Casa votou no confessionário – Arthur recebeu 4 votos e foi ao paredão falso

Contra golpe dos indicados do líder – Carla Diaz indicou Caio e João Luiz indicou Pocah

Prova bate e volta – Poca venceu

- PUBLICIDADE -

Quem votou em quem?

Gilberto votou em Pocah

Arthur votou em Juliette

Caio votou em Camilla de Lucas

Projota votou em Thais

Fiuk votou em Arthur

Carla Diaz votou em Caio

Viih Tube votou em Pocah

Thaís votou em Arthur

Sarah votou em Pocah

Pocah votou em Fiuk

João Luiz votou em Arthur

Camilla de Lucas votou em Caio

Como assistir o BBB21?

Você pode assistir o BBB21 diariamente na TV aberta através da Globo. A emissora exibe edições diárias entre 22h20 e 23h50. No entanto, enquanto o reality show não estiver no ar na TV, é possível assistir 24 horas por dia através do pay-per-view na TV por assinatura (os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora). ou no Globoplay, com mensais de R$ 22,90.

Leia também: