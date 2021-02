BBB21: Arcrebiano é eliminado com 64,8% dos votos

Arcrebiano recebeu apenas 64,8% dos votos do público e foi eliminado do BBB21 na noite desta terça-feira, 9. O educador físico disputou a preferência do público em um paredão contra Gilberto e Juliette. O brother deixa de ganhar o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão após duas semanas seguidas sendo o mais votado pela casa no confessionário.

Quem saiu hoje do BBB21?

Bil foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil após receber xx dos votos. Juliette, indicada pelo Big Fone, teve xx enquanto Gilberto, indicado pelo líder Arthur, recebeu apenas xx dos votos. Apesar de ter sido indicado ao paredão duas vezes seguidas, Arcrebiano só encarou a votação do público uma vez. Na primeira ocasião, o educador físico se salvou na prova bate e volta.

Durante discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre influenciadores do jogo. “Vocês estão em condição de igualdade nesse jogo, tá tudo igual. Nós já viemos edição em que o coitadinho ganha. Só que é essa a história de vocês? Um monte de gente forte, inteligente, falante… não combina com vocês”.

Como foi formado o segundo paredão do reality?

A segunda berlinda do BBB21 começou a ser formada na noite da última sexta-feira (5) quando o Big Fone tocou pela primeira vez e Arcrebiano atendeu. O brother imunizou Juliette e indicou Thaís, um dia depois que Arthur venceu a prova do líder.

O telefone voltou a tocar na manhã de domingo (7) no BBB21 após a festa Holi. Gilberto, mesmo vestido com fantasia de flor do castigo do monstro, atendeu. O economista imunizou Sarah e indicou Karol ao paredão. No mesmo dia, no início da noite, o Big Fone tocou novamente e foi atendido por Thaís.

Na ocasião, a voz misteriosa pediu para que a dentista trocasse um imune com um emparedado. Como ela estava no paredão, optou por se salvar e deixar Juliette no lugar.

Além de Juliette e Karol Conká no paredão pelo Big Fone, Gilberto foi indicado pelo líder Arthur e Arcrebiano recebeu 9 votos da casa. Na prova bate e volta, Karol levou a melhor e se salvou, formando o paredão do BBB21.