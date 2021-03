Prova do anjo BBB 21: Sarah revela para quem dará o monstro se vencer

Na manhã desta sexta-feira (26), Sarah conversou com João sobre a próxima prova do anjo do BBB 21 e falou quais os colegas colocaria no castigo do monstro, caso vencesse a prova. A dupla debateu sobre quem seria a melhor opção pensando na quantidade de brothers que estão na xepa e como ficará a comida se o vencedor da disputa tirar alguém do vip para ser o castigado da semana.

Sarah falou sobre castigo do monstro

Em papo na cozinha da xepa, durante o café da manhã, Sarah falou sobre a prova do anjo desta semana do BBB 21. “E aí João, o que tu acha?”, perguntou. “Sobre o que?”, quis saber o brother. “De monstro, não sei o que eu faço”, confessou a sister.

“Não sei também”, disse o professor de geografia. “Em relação a comida, se for um e um, tudo bem”, completou o confinado. “Mas acho tão f*** tirar alguém de lá [vip], fiquei tão puta quando me tiraram”, avaliou Sarah. A dupla começou então a fazer as contas dos grupos da casa. “Lá no vip tá Rodolffo , Caio, Fiuk, Arthur e Pocah. Aqui [na xepa] tem eu, você, Gil, Camilla, Viih, Thaís e Juliette”, disse João, enquanto o papo sobre uma possível vitória na nona prova do anjo do BBB 21 continuava.

“Depende também de qual é o monstro, porque se for quarto, eu não vou mandar a Juliette. Agora, se não for, eu mando”, revelou a brasiliense.

Prova do anjo do BBB 21 é hoje (26)?

A disputa pelo anjo não tem um dia fixo, ela pode acontecer na sexta-feira ou sábado, tudo depende do cronograma da produção do programa e da prova do líder de quinta, que se for de resistência, acaba atrapalhando a realização da disputa pela imunidade na sexta, fazendo assim que a competição seja no sábado.

Nesta semana, a disputa deve ocorrer na sexta, hoje, 26 de março, já que a prova do líder foi rápida na quinta-feira (25) e os brothers foram acordados pela produção cedo hoje. Para não perder a prova do anjo do BBB 21 ao vivo, fique de olho no pay per view do programa a partir das 13h00, horário em que geralmente o sorteio para decidir quem serão os participantes a terem vaga na prova é realizado na sala. Na últimas semanas, a prova pelo colar do anjo tem acontecido entre as 13h00 e 14h00.