BBB21: Mãe de Gil se arrepende e mantém torcida pelo filho

Não são só os brothers do BBB21 que estão com os nervos à flor da pele. Aqui fora, as famílias dos participantes também têm sentido as vantagens e as dores de ver seus filhos, maridos, esposas e amigos queridos em exposição na maior emissora do país. Nesta semana, a mãe de Gil, Jacira Santanna, revelou em entrevista ao jornal Extra que vem sofrendo ameaças e torce para que o filho seja eliminado do reality. Entretanto, parece que a matriarca mudou de ideia.

Mãe de Gil pediu para ele sair do BBB21?

Em recente entrevista ao jornal Extra, Dona Jacira afirmou: “em nome de Jesus vou pedir a Deus para que, se ele for para o paredão, que tirem ele. Vou fazer campanha para ele sair, chamar todo mundo para votar. Se eu pudesse, tiraria meu filho de lá”.

“Meu filho é um acadêmico, com um futuro brilhante esperando por ele. Está sendo desmoralizado por pessoas que nada sabem da vida dele. Gilberto sempre foi estudioso, na dele, calmo. Nunca vi arrumar uma briga. Quando entrou no programa, ele brilhava, se divertia. Ele soltou tudo o que podia ali dentro, pois sempre se segurou demais. Ele está realizando o sonho dele, mas o pesadelo é nosso. Muitas vezes, ele está no canto dele e alguém provoca. Aí ele fica mesmo indignado”, disse na ocasião.

- PUBLICIDADE -

Após a repercussão da entrevista, a matriarca voltou atrás e postou um vídeo no Instagram, em que explica que estava “de cabeça quente” quando conversou com a jornalista do Extra e reafirmou sua torcida para o filho no BBB21.

“APOIO MEU FILHO ATÉ O FIM. […] Ontem eu estava de cabeça quente e fiz uma declaração para uma jornalista, falei que meu filho estava triste, chorando … inclusive teve um momento que ele falou que queria estar comigo … gente, isso dói! […] Tiveram coisas que eu disse ontem porque eu estava amedrontada, mas com por causa da torcida do meu filho, com tanto amor, hoje eu estou aqui para APOIAR MEU FILHO ATÉ O FIM! VAMOS LEVAR GIL PRA FINAL!!!” escreveu na legenda.

Veja também:

BBB21: veja fotos da mansão luxuosa de Pocah no Rio de Janeiro

Veja quem ganhou mais seguidores no BBB21