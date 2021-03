Veja quem ganhou mais seguidores no BBB21

O Big Brother Brasil é o principal reality show em exibição no Brasil atualmente. Há 20 anos no ar, o formato já proporcionou aos participantes capas de revistas, ensaios sensuais e até programas na televisão. Mas, na era das redes sociais, o programa também tem se mostrado líder em engajamentos. Pessoas anônimas entram na atração e saem com milhões de seguidores. Mas, afinal, quem ganhou mais seguidores no BBB21?

O DCI analisou o crescimento atual dos perfis dos participantes do BBB21 no Instagram entre 11 de março e 18 do mesmo mês. O levantamento mostra que em apenas uma semana teve participantes ganhando mais de 1 milhão de novos fãs. Veja quem ganhou mais seguidores e quem perdeu

Quem ganhou mais seguidores no BBB21

Sendo a participante do BBB21 que mais ganhou seguidores no Instagram desde a estreia da temporada que ocorreu em 25 de janeiro, Juliette já cumula mais de 14,3 milhões de fãs. No último levantamento feito pelo DCI, a maquiadora somava pouco mais de 13 milhões. O aumento foi de mais de 1,1 milhão.

Quem deve ser o próximo líder do reality?

Em destaque desde a semana passada quando foi vetada da prova do líder, Pocah foi ao primeiro paredão e se tornou a segunda participante do reality show que mais ganhou seguidores nos últimos 7 dias. Ao todo foram 477 mil novos fãs contabilizados em seu Instagram. Antes tinha 12,2 milhões.

Camilla de Lucas tem despertado a atenção do público que acompanha o reality show. A digital influencer saltou de 6,1 milhões para 6,5 mi. A sister foi a terceira participante do Big Brother Brasil que mais ganhou seguidores na última semana. Ao todo foram mais de 435 mil.

Quem perdeu seguidores no Instagram

Enquanto uns ganham novos fãs, outros seguem o caminho contrário. Sarah, que há duas semanas declarou gostar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ter feito fofoca sobre Juliette, além de criticar Carla Diaz logo após a eliminação falsa da sister, foi a participante do BBB21 que mais perdeu fãs. Foram ao todo 523 mil.

Melhor amigo de Sarah, Gilberto também perdeu seguidores no Instagram. Mais de 471 mil pessoas deixaram de seguir o brother no Instagram. Arthur, que ultimamente tem revoltado o público por causa do tratamento dado a Carla Diaz, perdeu seguidores de forma tímida. Apenas pouco mais de 4 mil pessoas deixaram de seguir o crossfiteiro.

Veja o ranking completo

Juliette ganhou 1.126,537 seguidores

Pocah ganhou 477.508 seguidores

Camilla de Lucas ganhou 435.017 seguidores

Carla Diaz ganhou 247.314 seguidores

Fiuk ganhou 202.536 seguidores

João Luiz ganhou 129.612 seguidores

Thaís ganhou 103.413 seguidores

Rodolffo ganhou 98.060 seguidores

Viih Tube ganhou 58.970 seguidores

Sarah perdeu 523.262 seguidores

Gilberto perdeu 471.303 seguidores

Caio perdeu 60.582 seguidores

Arthur perdeu 4.397 seguidores

