BBB21: entenda porque a mãe de Gilberto quer vê-lo eliminado

E Arcrebiano não foi o único participante cujo a mãe quis ver o filho fora do BBB21. Jacira Santana, mãe de Gilberto, disse em recente entrevista ao Jornal Extra, que quando o doutorando em economia cair no paredão novamente, pretende fazer mutirão de votos para tirá-lo do confinamento da TV Globo. Entenda o motivo:

Por que mãe de Gil quer ele fora do BBB21?

Dona Jacira não está contente de ver a forma que Gilberto vem sendo taxado dentro e fora do reality show. O brother já foi acusado por Carla Diaz de falsidade, a atriz chegou a dizer para Arthur que achava o doutorando em economia um “falso do c******”. Nas redes sociais, a imagem do brother também não está nas melhores, apesar de ter muitos fãs, ele tem recebido vários ataques de internautas que acompanham o programa.

A mãe do pernambucano falou sobre o assunto com o Extra e comentou: “em nome de Jesus vou pedir a Deus para que, se ele for para o paredão, que tirem ele. Vou fazer campanha para ele sair, chamar todo mundo para votar. Se eu pudesse, tiraria meu filho de lá”. “Ele disse que sonhou que atendia o Big Fone e era eu. Pois sou eu aqui pedindo para ele sair”, completou a mãe do confinado do BBB21.

Jacira também revelou que ela e o restante da família do brother do BBB21 tem recebido ameaças: “não entendo isso, as pessoas são muito cruéis. Até ameaça de morte eu e meu neto recebemos, isso não pode ser encarado de forma normal”. Questionada sobre que tipo de ameaça recebeu até agora, a mãe de Gil do Vigor contou: “ligam para meu celular, mandam mensagem, invadem minhas redes sociais”.

“Meu filho é um acadêmico, com um futuro brilhante esperando por ele. Está sendo desmoralizado por pessoas que nada sabem da vida dele. Gilberto sempre foi estudioso, na dele, calmo. Nunca vi arrumar uma briga. Quando entrou no programa, ele brilhava, se divertia. Ele soltou tudo o que podia ali dentro, pois sempre se segurou demais. Ele está realizando o sonho dele, mas o pesadelo é nosso. Muitas vezes, ele está no canto dele e alguém provoca. Aí ele fica mesmo indignado”, concluiu a mãe do participante do BBB21.

Leia também: Carla Diaz é pega mentindo sobre Gilberto; assista momento

Gilberto tem perdido seguidores no Instagram

Desde que o G3, grupo formado por Juliette, Gilberto e Sarah, chegou ao fim, e o pernambucano foi visto falando mal da paraibana, o brother tem perdido fãs que acompanham o BBB21.

Há algumas semanas atrás, Gilberto estava se aproximando dos 7 milhões de seguidores no Instagram, mas o doutorando acabou perdendo alguns milhares na rede social e hoje soma 6,4 milhões, o que é um número ainda bastante alto, mas que dependendo dos próximos acontecimentos no BBB21, pode acabar diminuindo mais.

Veja também:

Sarah debocha da pandemia de covid ; veja vídeo

Festa tem briga de Carla e Arthur e incentivo a beijo entre brothers

Veja fotos da mansão luxuosa de Pocah no Rio de Janeiro