BBB21: veja fotos da mansão luxuosa de Pocah no Rio de Janeiro

Participante no BBB21, Pocah teve uma origem humilde e começou a trabalhar no mundo da música ainda novinha. A carioca não esconde o orgulho de suas conquistas e adora postar fotos de sua bela casano Rio de Janeiro. Pocah morou em Duque de Caxias, na baixada fluminense, durante muitos anos. Saiba mais sobre a mansão de Pocah.

Antes de ir morar com o noivo, a sister do BBB21 estava vivendo na Barra, Zona Oeste do Rio, com a mãe. Desde 2019, a sister do camarote do BBB21 vive em uma mansão de dois andares com o noivo, Ronan Souza, organizador de eventos, e a filha Vitória, fruto do casamento com MC Roba Cena, que completou 5 anos há pouco tempo.

Como é a mansão de Pocah?

A mansão de dois andares da sister do BBB21 é perfeita para não ficar no tédio, o imóvel tem piscina, sala de jogos e uma super hidromassagem. Além disso, a casa de dois andares tem vários quartos, banheiros e salas. Confira algumas fotos em casa que a cantora já compartilhou no Instagram.

Pocah na hidromassagem (Foto: Reprodução/ Instagram) Pocah na sala da mansão (Foto: Reprodução/ Instagram) Sister do BBB21 em casa (Foto: Reprodução/ Instagram) Pocah e noivo (Foto: Reprodução/ Instagram) Sister do BBB21 tem uma super hidromassagem em casa (Foto: Reprodução/ Instagram) Pocah jogando sinuca em casa (Foto: Reprodução/ Instagram) Pocah com a filha em um dos quartos da mansão (Foto: Reprodução/ Instagram) Anterior 1 De 7 Próximo

Saiba mais sobre a participante do BBB21

A carioca começou a carreira no funk, antes de ser conhecida como Pocah, a cantora usava MC Pocahontas como nome artística, devido as várias comparações que já recebeu sobre sua aparência e a personagem animada da Disney.

Foi só em 2019 que a sister do BBB21 adotou o nome Pocah como sua marca definitiva. Entre os hits mais famosos da cantora está a música “Não Sou Obrigada”, “Pode Chorar” e “Jogar para Tropa”, feat com DJ Dennis. No Instagram, a famosa já soma mais de 12 milhões de seguidores.

Veja também:

Pocah expulsou a mãe de casa? Entenda a polêmica

Festa tem briga de Carla e Arthur e incentivo a beijo entre brothers

Sarah debocha da pandemia de covid ; veja vídeo