Sabia que Projota é daltônico? Entenda essa condição genética

Antes do início do BBB, em um dos diários do confinamento, Projota revelou que é daltônico. O brother contou sobre sua condição genética em uma brincadeira de verdade x mentira.

No confinamento, após a estreia do programa, o cantor chegou a confundir algumas cores de objetos da casa e achou que uma toalha roxa era cinza. Nas redes sociais, foi levantado o debate sobre futuras provas do reality, e que se por acaso exigirem cores na disputa, será injusto com Projota, que é daltônico.

O que é ser daltônico?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Você sabe o que é daltonismo? A condição é genética e marcada como um distúrbio na visão que interfere na percepção de cores. Segundo o portal do Doutor Drauzio Varella, a principal característica do daltonismo é dificuldade para distinguir as cores vermelha e o verde e, com menos frequência, as cores azul e amarela.

“Em maior ou menor grau, essa é a única alteração visual que os daltônicos apresentam. Um grupo muito pequeno, porém, tem visão acromática, ou seja, só enxerga tons de branco, cinza e preto”, informou o portal. Ainda segundo informações do portal do médico, o daltonismo é hereditário e atinge mais os homens. Porém, apesar de raramente mulheres serem afetadas pelo transtorno, ainda podem ser transmissoras, passando o gene para frente, resultando em um filho daltônico.

Existem três tipos de daltonismo:

Protanopia – diminuição ou ausência do pigmento vermelho. Neste tipo, quem é daltônico enxerga em tons de bege, marrom, verde ou cinza.

enxerga em tons de bege, marrom, verde ou cinza. Deuteranopia – ausência ou diminuição dos cones verdes sensíveis às ondas de comprimento médio. A pessoa geralmente enxerga em tons de marrom.

Tritanopia – dificuldade para enxergar ondas curtas como os diferentes tons de azul e o amarelo, que acaba resultando em tons rosados.

Leia também: Projota está no ‘camarote’ do BBB21; conheça o cantor

Web se preocupou com daltonismo de Projota

Após o artista revelar que é daltônico, alguns fãs do reality se preocuparam com a possibilidade de Projota ser prejudicado em algumas disputas do Big Brother Brasil, caso a dinâmica envolva cores.

quebrando a pauta da TL um pouco, tô aqui pensando se o Projota vai ter dificuldade pra realizar alguma prova já que ele se declarou daltônico 🤔🤔🤔#BBB2021 — Cris Marques (@krikamarx) January 27, 2021

pensando muito sobre como será que o projota enxerga a decoração da casa já que ele é daltônico — mayumi (@mayumii_a) January 27, 2021

carai fiuk tem TDAH e projota é daltonico, heyyyy dependendo da prova, pode ser q fique injusto — se quer guerra amém, se quer paz tu me fala (@catheri13504554) January 27, 2021

ai to aliviada que o colete é verde pq o projota é super daltônico — emerick 👒🌵🚜 (@rebecca_emerick) January 29, 2021

Gente e quando tiver esse lance de aparecer cor na prova? Projota é daltônico irmãos — Tha-íxxxpetacular 🤪🙋🏼‍♀️ (@ThaMaBassi) January 26, 2021

Daltônico – Veja também:

Projota oferece pagar terapia a Lucas; Karol quer isolar brother

Afinal, por que Juliette incomoda tanto os participantes?

Namorado diz que Viih Tube está sendo manipulada

Madrugada tem briga e reunião de condomínio

BBB21: Jojo Todynho faz campanha para participar do reality