BBB21: Pocah encontra pentelhos no vaso e fica revoltada; assista

Pocah se mostrou indignada ao entrar no banheiro reservado do quarto colorido na madrugada deste domingo (11/4) no BBB21. A sister encontrou o vaso sanitário com pentelhos deixando por algum participante do reality show. Revoltada, a funkeira reclamou da falta de higiene dos moradores da casa mais vigiada do Brasil em conversa com Arthur.

Pocah reclama de pentelho no BBB21

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, enquanto cumpria o Castigo do Monstro em que vestida de samambaia, precisava revezar com Arthur em um vaso gigante de planta, Pocah reclamou de pentelhos encontrados em vaso do banheiro reservado do quarto colorido do BBB21.

“Tô puta! Tô muito puta, mano. Deixaram cheio de pentelho, não sou obrigada a ver pentelho de ninguém”, disparou ela. “Onde?”, questionou o crossfiteiro em seguida. “No [quarto] colorido, no vaso. Eu já tinha ido no banheiro quando a Camilla [de Lucas] falou pra ter cuidado ao sentar no vaso porque tá cheio de pentelho”, responde a cantora.

Irritada, Pocah disse que teve que tomar banho novamente após ficar com nojo dos pentelhos deixados no vaso sanitário. “Aí quando eu olhei tava cheio de pentelho. Tive que tomar banho, eu já tinha tomado banho, tive que tomar de novo”. “Eu nem uso aquele banheiro lá”, falou Arthur.

A intérprete do hit Não Sou Obrigada seguiu indignada com os pentelhos encontrados no vaso do BBB21. “Sacanagem, o chão cheio de pentelho. Acho que o mínimo é limpar a porra do pentelho que deixar cair. Que sacanagem, mano”, disparou ela, na área externa da casa.

Pocah vira piada no Big Brother Brasil

A reclamação de Pocah não foi encarada de forma séria por Arthur, que é o melhor amigo da sister no BBB21. O instrutor de crossfit riu da cantora. “Desculpa, eu acho engraçado”, disse ele, enquanto ria. “Vai se foder, Arthur”, reprovou a artista logo em seguida.

Percebendo que a sister ficou irritada com os risos, Arthur se desculpou com a colega de confinamento logo em seguida. “Desculpa, eu tô rindo porque você falou do pentelho, foi mais forte que eu, você de samambaia. Desculpa, Pocah, eu achei engraçado, mas eu concordo com você. Eu não consigo, porra! Com você falando comigo desse jeito, caralho”.

