BBB21: Pocah revela motivo de rivalidade com Sarah

Um assunto que vem sendo muito citado nas redes sociais é a rivalidade de Pocah e Sarah, que nasceu antes mesmo do BBB21. A dupla tem uma história aqui fora, o que resultou no relacionamento conturbada que as duas têm na casa do confinamento. Sarah já havia revelado para Gilberto que as duas tinham um problema por algo que aconteceu antes de se encontrarem no reality show, mas não havia falado o motivo até agora. Pocah no entanto resolveu contar o que aconteceu entre as duas.

A cantora revelou que Sarah não deixou Pocah ficar em sua casa quando a dona do hit “Não sou obrigada” viajou para Los Angeles, lugar em que a brasiliense vivia na época. Porém, a equipe de Sarah retrucou a informação que Pocah contou no BBB21, afirmando que a decisão de negar a hospedagem à Pocah foi decisão de uma amiga, que tinha uma “impressão ruim” da cantora.

Por que Pocah não gosta da Sarah no BBB21?

Em conversa com Karol Conká e Fiuk, Pocah revelou o motivo da rivalidade com Sarah. A cantora contou que não foi recebida pela sister em Los Angeles, quando viajou para os Estados Unidos, e falou para os colegas de confinamento sobre uma conversa que teve com a brasiliense no confinamento. “Falou: ‘tua cunhada me ligou e falou se você podia se hospedar na minha casa, nem sabia quem era você, quem era Pocah‘. Falou de uma forma assim sabe”, contou a cantora.

“Cagando?”, sugeriu Conká. “Sim, não é assim. Podia falar: ‘não sabia, não te conhecia, mas agora a gente se conhece’. Eu saberia falar de outra forma, pra mim soou desdenhando de mim”, respondeu Pocah. A participante do BBB21 continuou e citou outro papo com Sarah: “no dia seguinte ela falou: ‘eu achava que você era uma gostosona’. Pensei: ‘cara, essa mina tem alguma coisa comigo'”. “Ela falou essa frase?”, quis saber Fiuk. “Falou, ela falou: ‘achava que você era gostosona e tal, mas você é pequeninha, tipo eu, a gente aqui, você é ate menor do que eu’. A forma como falou, ali eu sentia que ela tinha uma parada comigo. Mexia comigo, meus complexos, me senti inferiorizada”, afirmou a cantora.

A Pocah contando que a Sarah recusou hospedar ela em Los Angeles, tá explicado o motivo da rivalidade #BBB21

Momento em que Sarah fala que pensou que Pocah posse gostosona e não magrinha.

Amiga de Sarah se pronuncia sobre Pocah em Los Angeles

Na madrugada desta quarta-feira (17), a conta oficial de Sarah se pronunciou sobre a revelação de Pocah e disse que não foi Sarah quem negou hospedagem à sister do BBB21 e sim uma amiga da consultora de marketing. O perfil da participante publicou um áudio explicando.

“Está circulando um comentário de uma participante do BBB21 falando da Sarah, que não quis recebê-la em Los Angeles e eu tô me sentindo muito mal por causa disso. A Sarah não tem a menor responsabilidade sobre isso. Na verdade, a culpa é toda minha. Eu tenho uma grande amiga que é cunhada dessa participante [Pocah] e elas tinham uma relação bem complicada no início, quando elas se conheceram, e com o tempo foi mudando. Depois de um tempo, quando já estava um pouco melhor a relação entre ambas, a minha amiga me perguntou se eu poderia receber a cunhada aqui em casa, mas eu tinha ficado com uma impressão ruim dela pelo jeito que ela havia tratado a minha amiga antes e eu disse que não na época. Eu morava com a Sarah, mas ela não teve a menor responsabilidade nisso. Eu disse não e foi isso que aconteceu”, contou a amiga da brasiliense no áudio.

Ellen, amiga e ex-roommate da Sarah em LA, tem algo para contar para vocês

