BBB21: veja quem ganhou e quem perdeu seguidores no Instagram

O BBB vai chegar ao fim no próximo dia 4 de maio, mas até lá, quem continuar na casa pode conquistar novos fãs e turbinar suas redes sociais. Nos últimos 7 dias, o DCI analisou o desempenho dos perfis do Instagram dos 10 brothers e sisters que ainda estão na briga pelo prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. Veja quem ganhou e quem perdeu seguidores BBB21.

Quem ganhou seguidores no Instagram?

A última semana foi positiva para Juliette, que se manteve no topo do ranking de participantes que mais ganharam seguidores no Instagram. A maquiadora, que neste domingo (11/4) chegou a marca de 20 milhões de seguidores na rede social, conquistou nos últimos 7 dias mais de 1,7 milhão deles.

De acordo com o levantamento do DCI em plataformas que analisam o desempenho de perfis na rede social do Facebook, João Luiz é outro participante que também se deu bem na última semana. O professor de geografia conquistou mais de 1 milhão de novos seguidores após protagonizar um episódio importante no BBB21 em que durante o jogo da discórdia denuncia comentário racista de Rodolffo . Na ocasião, o cantor sertanejo comparou o seu cabelo com a peruca do Castigo do Monstro pré-histórico.

Quem perdeu seguidores?

A semana que passou foi positiva para todos os participantes do BBB21 se tratando de seguidores no Instagram. No entanto, se por um lado Juliette e João ganharam mais de 1 milhão de novos admiradores, com Viih Tube, tida como uma ‘jogadora nata’, o cenário foi diferente. Isso porque, a youtuber foi a sister que menos ganhou seguidores no Instagram: pouco mais de 28 mil.

Os últimos dias também não foram tão produtivos para Pocah. A cantora ocupa a penúltima posição do ranking com pouco mais de 73 mil novos seguidores. A sister foi indicada por João Luiz, anjo da semana, ao Castigo do Monstro com Arthur. Vestidos de samambaias, os dois devem fazer revezamento em um vaso gigante. O castigo começou na última sexta-feira (9) e vai chegar ao fim somente neste domingo (11) durante a edição ao vivo.

Melhor amiga de Viih Tube, a cirurgiã-dentista Thaís também teve um baixo desempenho nas redes sociais. A sister ganhou pouco mais de 85 mil novos seguidores nos últimos 7 dias.

Ranking: Quem do BBB21 ganhou ou perdeu seguidores?

Juliette ganhou 1.708.737 seguidores

João Luiz ganhou 1.069.437 seguidores

Gilberto ganhou 561.508 seguidores

Camilla de Lucas ganhou 517.278 seguidores

Caio ganhou 162.800 seguidores

Arthur ganhou 94.225 seguidores

Fiuk ganhou 91.240 seguidores

Thaís ganhou 85.771 seguidores

Pocah ganhou 73.544 seguidores

Viih Tube ganhou 28.898 seguidores

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.