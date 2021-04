BBB21: Polícia do RJ abre investigação contra Rodolffo por racismo

Após ser processado por homofobia, Rodolffo vai ter mais um motivo para se esclarecer na justiça depois que sair do BBB21. O cantor sertanejo será investigado por racismo pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, devido ao comentário feito a João Luiz sobre seu cabelo.

Racismo no BBB21: Rodolffo será investigado

Segundo informações do portal UOL, o comentário de cunho racista feito por Rodolffo será investigado pela Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) da Polícia Civil do RJ. “Foi instaurado procedimento para apurar o crime de preconceito racial. Imagens estão sendo analisadas e as investigações seguem em andamento”, afirmou a assessoria da instituição.

O portal, entretanto, entrou em contato com Ministério Público do Rio de Janeiro, que afirmou por nota que ainda não foi acionado. “Não foi localizado registro de comunicação com relação aos fatos mencionados.” A equipe de Rodolffo também foi contatada pela reportagem, mas ainda não comentou o caso.

Rodolffo faz comentário racista no reality

No último sábado, enquanto se arrumava para cumprir o castigo do monstro do BBB21, Rodolffo disse que a peruca enviada da fantasia de “homem das cavernas” era “igualzinha” ao cabelo de João Luiz. No mesmo dia, o professor de geografia desabafou com Camilla de Lucas sobre como havia se sentido sobre o comentário.

Na noite de ontem, durante o jogo da discórdia, o assunto voltou à tona. João expôs ao vivo o comentário feito por Rodolffo, o que gerou grande repercussão dentro e fora da casa. O cantor sertanejo voltou a reafirmar que a peruca era parecida com o de João, e em seguida pediu desculpas.

“Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”, disse João Luiz, na ocasião.

João foi extremamente corajoso em expor sua dor e acreditamos que seja compartilhada por milhares de pessoas. Esse vídeo pode ser gatilho para as pessoas, se assistirem, espero que sintam-se abraçados #BBB21

🎥 Reprodução Globoplay pic.twitter.com/r3l76STLC2 — João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 6, 2021

