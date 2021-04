Saiba quem é o pai do Rodolffo BBB21 e entenda a polêmica

Durante a edição desta segunda-feira (5/4) do BBB21, Rodolffo tentou justificar um comentário racista feito por ele ao comparar o cabelo do concorrente com a peruca do Castigo do Monstro pré-histórico. O cantor sertanejo mencionou o pai Juarez Dias E afirmou que o patriarca já teve um cabelo black power quando era jovem. Mas, afinal, quem é o pai do Rodolffo BBB21?

Quem é o pai do Rodolffo BBB21? Juarez Dias é um empresário do cenário musical e sua principal dupla é Israel e Rodolffo. No Instagram, o patriarca do cantor sertanejo soma mais de 72 mil seguidores, onde compartilha cliques da família e bastidores de shows do filho, que atualmente está no Big Brother Brasil.

Dias se tornou uma das figuras mais comentadas das redes sociais, após Rodolffo tentar justificar fala racista contra João. “Assim que nós chegamos aqui na casa, eu falei com o João: ‘Muito massa, seu estilo’. Eu tenho prova disso, eu não tô falando aqui pra ganhar você ou quem quer que seja. O meu pai durante a fase que ele começou a sair pra rua, que ele era jovem, ele tinha o cabelo igualzinho, inclusive um pouco de semelhança de fisionomia com o João”, disse.

Para provar que tinha o cabelo black power, Juarez recorreu as redes sociais e publicou um clique da sua carteira de trabalho. O patriarca do integrante do Camarote saiu em defesa do filho e confirmou sua justificativa dita no BBB21.

Pai do Rodolffo BBB21: “Sou o Juarez, pai do Rodolffo e da Izabella . Meus pais eram negros, venho de família humilde. Criei meus filhos na simplicidade que fui criado, olhando todos como iguais, ninguém melhor que ninguém. Não estou aqui para dar palestra, pra defender nenhuma teoria ou criar confusão. Mas sou um pai que está vendo o filho sendo atacado de forma desproporcional. A regra é: julgar e cancelar. O que eu ensinei a ele é que sempre devemos aprender. Mesmo aquilo que eu, da forma simples que sempre vivi, não pude ensinar”, iniciou.

Logo em seguida, o Pai do Rodolffo criticou a cultura do cancelamento. “O mundo está cheio de juízes, que julgam na mesma velocidade que erram. Meus amigos me chamavam de “CACHOPA DE ABEIA”, “CHUPÉ”, “CABEÇA DE MICROFONE”, “CARUNCHO”, “ENXAME DE ARAPUÁ”, “FURMIGÃO”, eu não me importava. Isso nunca me colocou pra baixo, nem atingiu meu brilho. E o Rodolffo cresceu assim, onde essas brincadeiras eram comuns e não pra machucar. Hoje em dia a gente não sabe mais o que falar. Eu entendo que o mundo mudou, e que isso é ótimo. E como o mundo não mudou da noite para o dia, o ser humano também está em evolução”, justificou.

Por fim, Juarez desabafou: É muito triste ver a tentativa de alguns perfis execrarem meu filho, fazer dele um monstro perante o público, mas não vão conseguir. Rodolffo tem um jeito chucro, interiorano, sem maldade, que fala o que vem à mente… Meu filho cresceu livre, começou a trabalhar muito cedo, numa realidade muito diferente dessa que vivemos. Ele é honesto, verdadeiro. E falho como todos nós. Eu vejo meu filho triste, às vezes chorando, pedindo desculpas, pedindo que conversem com ele, procurando melhorar. E seus sentimentos sendo feridos também. Força, meu filho! Seu pai sempre estará contigo!”.

João rebate comentário racista de Rodolffo

No jogo da discórdia, João Luiz rebateu fala racista de Rodolffo. O cantor sertanejo comparou o cabelo do professor com uma peruca do Castigo do Monstro pré-histórico. “Muita gente aqui pode não saber, mas no sábado aconteceu uma situação no quarto cordel que estava eu, Caio, Rodolffo e Juliette, e eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim, é um momento de muita coragem, de poder estar falando isso aqui agora”, iniciou.

“Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”, disse João.

