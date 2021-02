BBB21: produção muda dinâmica e paredão vai ter 5 pessoas

Mais uma vez o público pode esperar por novidades no BBB21. Desta vez, a produção mudou a dinâmica da formação do paredão, e não serão apenas quatro indicados, mas cinco no próximo domingo (28).

No programa desta quarta-feira (24), o apresentador Tiago Leifert explicou como será a dinâmica no jogo esta semana. Além do paredão, ele falou sobre o Anjo da semana e o Big Fone, que está de volta na casa mais vigiada do Brasil.

Cinco emparedados? Entenda a dinâmica no BBB21

Estamos na quinta semana de BBB21! Tiago Leifert explicou no programa de ontem, como será a dinâmica da formação do quinto paredão da casa.

Para começar, o paredão vai ser triplo, mas cinco serão indicados. Como assim? A formação vai começar no sábado, quando o Big Fone tocar e quem atender poderá indicar três pessoas de uma só vez. Chegando no domingo, o líder vai indicar um dos brothers e a casa também vota.

Como o paredão é triplo, o indicado do líder vai poder livrar um dos indicados do Big Fone. Os dois indicados do Big Fone, restantes e o mais votado da casa vão para o Bate Volta, apenas o emparedado pelo líder não pode jogar. Com um se salvando na prova, o paredão fica entre os três restantes. Ufa!

Quando toca o Big Fone no BBB21?

Segundo o site Gshow, o Big Fone vai tocar no sábado (27) durante o ao vivo do BBB21. Sendo assim, enquanto estiver rolando o programa com Tiago Leifert, o aparelho vai tocar na casa. O participante que atender primeiro terá o dever de indicar três colegas para a berlinda.

- PUBLICIDADE -

No sábado (27), o BBB21 começa às 22:30 logo após a novela A Força do Querer. Na sequência, a programação da Globo exibe o Altas Horas no comando de Serginho Groisman.

BBB21 vai ter o primeiro Anjo autoimune da edição?

Sim! Tiago Leifert revelou que o Anjo da semana vai ser autoimune, ou seja, vai garantir seu ‘ingresso’ para mais uma semana na casa do BBB21. Diferente das outras semanas onde o Anjo dá imunidade para outra pessoa. Porém, o apresentador não disse se contaria sobre a imunidade logo após a prova ou apenas no domingo da formação do quinto paredão.

Quando será a prova do Anjo? A disputa vai acontecer nesta sexta-feira (26), no período da tarde. O apresentador vai informar quem poderá jogar pouco antes da prova começar.

Além da imunidade, o Anjo ganha o almoço especial do Anjo, tem a possibilidade de ganhar um presente de um dos patrocinadores e também indica dois colegas para o Castigo do Monstro no BBB21.

Tiago explicou: “O Anjo vai ser autoimune. E o Paredão? É um Paredão triplo, só que cinco participantes vão ser indicados ao todo. A gente começa a formar o Paredão no sábado, vai tocar o Big Fone e quem atender coloca três no Paredão. Chega domingo, o Líder vai indicar, a casa vai votar, o mais votado vai jogar a Bate e Volta. Aí o indicado do Líder olha para aqueles três que foram indicados pelo Big Fone e salva um. E aí a gente forma a Bate e Volta. Então, dos três emparedados pelo Big Fone, um deles será salvo pelo indicado do Líder no domingo e aí vamos para a Prova Bate e Volta.”