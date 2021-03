BBB21: Projota promete se vingar de Fiuk após paredão

Após ter sido indicado ao paredão da semana pelo líder Fiuk na noite deste domingo (14), Projota declarou guerra contra o irmão de Cleo no BBB21. O rapper disse que se ficar no reality show vai acabar com os dias de paz do ator, mas que se sair, vai intensificar campanha para tirá-lo da atração global.

Projota quer eliminar Fiuk do BBB21

Durante uma conversa com Caio Afiune no BBB21, Projota desabafou sobre ter sido indicado ao paredão por Fiuk duas semanas após salvá-lo da berlinda. O rapper destacou uma conversa que teve com o filho de Fábio Jr., logo após a edição ao vivo.

“Eu disse: ‘Eu te livrei de um paredão. Você me colocou num paredão. Se eu sair por aquela porta ali, meu sangue está nas suas mãos. Você vai ter que conviver com isso. Eu poderia ter escapado desse paredão. E aí ele falou que se arrependeu, mas ele vai se arrepender muito mais se eu ficar”, contou.

O rapper seguiu seu desabafo e prometeu infernizar a vida de Fiuk seja dentro do BBB21 ou fora. “Eu estou num nível que eu tiro ele ou daqui de dentro ou lá de fora. Eu estou nesse nível com esse cara. Eu vou ser o líder da campanha fora Fiuk. Achei mau caráter. A gente nunca teve nenhum problema. Mesmo quando eu podia salvar o Arthur do paredão eu não votei nele”.

Projota salva Fiuk

Na quinta semana do Big Brother Brasil, Projota, então indicado pelo líder João Luiz, teve o poder de livrar um dos indicados do Big Fone do paredão. Fiuk, Lumena e Rodolffo eram as opções. Os três foram emparedados por Carla Diaz, que atendeu ao temido telefonema.

O rapper optou por salvar Fiuk da berlinda, mas evitou justificar a decisão. Na ocasião, Arthur, melhor amigo do cantor, foi emparedado pela casa. Após uma prova bate e volta, Rodolffo se livrou da berlinda e Lumena acabou disputando a preferência do público contra os amigos. A sister, no entanto, acabou sendo eliminada.

Paredão da semana

O paredão da semana foi formado no episódio 49 do BBB21. Projota, anjo da semana, imunizou o melhor amigo Arthur Picoli. Logo depois, o líder Fiuk indicou Projota ao paredão. A casa votou no confessionário e os três mais votados foram à berlinda. Thaís recebeu 5 votos, enquanto Pocah e Gilberto receberam 4 votos cada um. Na prova bater e volta, em que só Projota não disputou por ter sido indicado pelo líder, Gil levou a melhor e se salvou.