Indicados ao paredão do BBB21: veja quem votou em quem

Quem está no paredão? Projota, Pocah e Thaís formam o sétimo paredão do BBB21. Em edição exibida ao vivo na noite deste domingo (14) e apresentada por Tiago Leifert na Globo, uma nova dinâmica definiu os indicados que agora disputam a permanência no reality show de confinamento. Veja ao final do texto como votar no paredão BBB21.

Como foi formada a berlinda?

Após um paredão falso tomar conta do BBB21, a produção do reality show fez algumas modificações na dinâmica de formação. A berlinda começou ao estilo tradicional em que o anjo, Projota, imunizou o melhor amigo Arthur Picoli. Logo depois, o líder Fiuk indicou Projota ao paredão.

O filho de Fábio Jr, justificou o voto afirmando que o rapper tirou a sua única opção ao imunizá-lo no Big Brother Brasil. Logo depois, a casa votou no confessionário e os três mais votados foram ao paredão. Thaís recebeu 5 votos, enquanto Pocah e Gilberto receberam 4 votos cada um.

Todos os indicados, exceto a escolha do líder da semana, jogaram a prova bate e volta. Na disputa, os competidores tinham que jogar dados em bolões coloridos. Quem encontrasse primeiro a chuva de confetti dourada se livrava da berlinda. Gilberto levou a melhor.

Resumo da dinâmica do paredão BBB21

Anjo (Projota) imunizou Arthur

Líder Fiuk indicou Projota

Casa votou no confessionário – Thaís votos, Pocah e Gilberto votos

Prova bate e volta – Gilberto vencedor.

Indicados ao paredão – quem votou em quem

Rodolffo votou em Thaís

Gilberto votou em Pocah

João votou em Pocah

Sarah votou em Pocah

Camilla de Lucas votou em Caio

Caio votou em Thaís

Thaís votou em Gilberto

Viih Tube votou em Gilberto

Projota votou em Thaís

Pocah votou em Gilberto

Carla Diaz votou em Gilberto

Juliette votou em Pocah

Arthur votou em Thaís (voto peso dois)

BBB21 votar paredão no Gshow?

BBB21 votar paredão – Para votar no sétimo paredão do BBB21 no Gshow é preciso criar um cadastro rápido por medida de segurança da Globo. Caso já tenha feito o cadastro, não é necessário criar um novo (basta fazer login com e-mail e senha). Logo em seguida, você receberá um e-mail de confirmação para validar o cadastro que confere o direito de participar de todas as votações do BBB21 no Gshow.

Assim que é feito um cadastro, um campo de votação é exibido na tela, você verá todas as opções disponíveis para votação seguida de nome e foto. De acordo com o regulamento é preciso ter a partir de 8 anos de idade para participar das votações do BBB21 no Gshow. Menores até 16 devem indicar um responsável para autorizar o login. Veja o passo a passo para votar