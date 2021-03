BBB21: quantos anos têm os brothers? Veja a idade de cada um

O BBB21, assim como as outras edições do programa, mistura em seu elenco participantes com personalidades completamente diferentes uma da outra. A junção de vivências e culturas variadas resulta em alianças e, muitas vezes, em brigas. Um dos fatores que mais diferencia os brothers entre eles é a idade.

A pouca (ou muita) experiência de vida pode influenciar na forma que cada um deles se posiciona no jogo. Você sabe quantos anos tem cada jogador? O DCI te conta abaixo.

Quem é o mais velho do BBB21?

Atualmente, Projota é o mais velho do BBB21. O rapper tem 34 anos, nascido em 11 de abril de 1986. Antes ele perdia o posto para Karol Conká, de 35 anos, eliminada no quarto paredão.

Em seguida, vem os amigos Caio e Rodolffo. O fazendeiro e o cantor sertanejo ambos possuem 32 anos, nascidos em 6 de janeiro de 1989 e 24 de agosto de 1988, respectivamente. Os participantes construíram uma grande amizade dentro do reality por compartilharem pensamentos e gostos parecidos. Agora sabemos que a idade também é algo que os brothers têm em comum!

A paraibana Juliette tem 31 anos. A sister mais popular da edição, que já soma mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, nasceu em 3 de dezembro de 1989.

Carla Diaz e Fiuk vem logo em seguida. A integrante do grupo Camarote nasceu em 28 de novembro de 1990 e atualmente tem 30 anos de idade. O ator e cantor também tem 30 anos e nasceu em 25 de outubro de 1990.

O pernambucano Gilberto tem 29 anos de vida, nascido em 14 de julho de 1991. Ele e Sarah, também de 29 anos, nascida em 22 de junho de 1991, formaram uma das duplas mais queridas pelo público.

A cirurgiã-dentista Thais tem 28 anos. A goiana nasceu em 25 de janeiro de 1993 e fez aniversário no mesmo dia da estreia do BBB21. Que presentão!

Affair de Carla dentro do BBB21, Arthur nasceu em 21 de junho de 1994 e tem 26 anos. Com pouca diferença de idade entre ele e a atriz, os dois vivem um romance dentro do programa.

Quem também tem 26 anos é a cantora Pocah e a influenciadora Camilla de Lucas. Além da idade em comum, as duas também são cariocas e nasceram em outubro. Pocah faz aniversário no dia 17 e Camilla no dia 14, ambas nascidas em 1994.

João Luiz é um dos brothers mais novos da edição, com 24 anos. O professor de geografia nasceu em 9 de outubro de 1996. Ele e Camilla de Lucas se tornaram melhores amigos no reality.

E quem é a mais nova?

O posto de mais nova da edição fica para Viih Tube. A sorocabana tem apenas 20 aninhos. Ela nasceu em 18 de setembro de 2000, e apesar da pouca idade, já construiu seu império fora da casa. Nas plataformas digitais, ela soma mais de 39 milhões de seguidores.

