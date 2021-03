Fábio Jr., pai de Fiuk, é o melhor fã do BBB21 e podemos provar

No ar desde 2002, o Big Brother Brasil se mostrou uma paixão nacional a ponto de ter audiência igual ou superior a de uma novela das nove. Com o BBB21, não é diferente. Fábio Jr., intérprete de sucessos como Alma Gêmea e Só Você, se rendeu ao reality show que é apresentado por Tiago Leifert e exibido diariamente por três meses na Globo.

Nas redes sociais, Fábio passou a interagir mais com os fãs e até comentar assuntos do BBB21, mostrando que é um telespectador fiel do programa de confinamento. A paixão do músico pelo reality show surgiu graças a Fiuk, seu filho, que é um dos participantes da atual temporada.

Fábio Jr. é fã do BBB21?

Na primeira semana de BBB21, o cantor se limitou a comentar sobre o reality show ou a participação do filho na atração. No entanto, Fábio quebrou o ‘jejum’ e mostrou ser fã do BBB ao compartilhar no Instagram um vídeo de Fiuk cantando Só Você durante a festa do líder Arthur, que aconteceu na segunda semana de confinamento.

“Te amo filhote”, escreveu Fábio, ao compartilhar o registro no Instagram. Cleo, fruto do casamento do cantor com a atriz Gloria Pires, se derreteu com a declaração. “Ai que lindos”. CLIQUE AQUI E ASSISTA!

Filho no BBB

- PUBLICIDADE -

Fábio Jr., comentou ao jornal Extra sobre a participação de Fiuk no BBB21. Nos últimos dias, o filho do cantor tem protagonizado memes e até se envolveu amorosamente com Thaís Braz.

“Filipe é tímido e tem esse jeito mais ‘emocional’ de ser. Quem será que ele puxou? Fora que o moleque está bonito, né (risos). Ele está mandando bem! Acho que o que encanta nele é esse jeito de menino que fala com o coração. Estou gostando de ver meu filhote, é diferente ver seu filho no ‘BBB’… Estranho, sei lá, mas está bacana!”, disse.

Fábio Jr. no Big Brother

O músico pode não ser um dos confinados da edição, mas o seu nome é frequentemente dito na casa e até mesmo confundido com o de Roberto Carlos. No episódio levado ao ar nesta quarta-feira (3/2), Juliette confessou ser fã do pai do seu ex-crush e pediu para que ele comentasse em suas fotos no Instagram.

O pedido foi atendido. “Tô de olho nesse cuscuz”, disse Jr., em referência a prato preferido da advogada e que gerou até uma leve discussão com Fiuk, que fez de maneira errada.

- PUBLICIDADE -

Comentário na foto de Gil do BBB21

O pai de Fuik também deixou um comentário uma publicação do participante Gilberto. “Gil do Vigor!!! Quero ver você no meu show dançando o Tchak Tchak hein? Beijão pra você e pra sua mãe!”, escreveu. A mensagem foi comemorada pela mãe do economista.

Imagina receber um beijão do seu ídolo assim?! Hahahaha Essa foi a reação da mãe do Gilberto, do #BBB21, ao receber um recadinho carinhoso de Fábio Jr! No Instagram de Gil, o cantor deixou seu comentário pro e… (🎥: Reprodução/Instagram; @gilnogueiraofc) https://t.co/EKcTIDc1vZ pic.twitter.com/K6N7iQOEM7 — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 4, 2021

A interação de Fábio Jr. sobre o BBB21 nas redes é sucesso entre a torcida de Fiuk e Juliette, que já declarou admirar o trabalho do músico. Apesar de ser um telespectador fiel do reality show, o cantor tem evitado emitir opiniões sobre o jogo.