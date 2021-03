BBB21: saiba quem são os ADMs das redes sociais de Juliette

Juliette tem crescido cada vez mais rápido em número de seguidores no Instagram, e é considerada um fenômeno nas redes sociais. A sister do BBB21 começou o programa com aproximadamente 3 mil seguidores, e após pouco mais um mês de programa no ar ela atingiu a marca de 12 milhões – e não para de crescer. Mas quem cuida desse sucesso todo?

Já que os participantes não tem nenhum tipo de acesso à internet no confinamento do BBB21, como ficam as redes sociais? Antes de irem para o programa da Globo, o participante escolhe quem ficará a cargo de ser seu porta voz aqui fora, alguns escolhem contratar empresas de assessoria e outros deixam nas mãos de familiares e amigos.

Então conheça a equipe da maquiadora e os ADMs de Juliette, uma das favoritas a levar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality.

Quem cuida das redes da sister do BBB21?

Em entrevista ao portal Tracklist, Déborah Vidjinsky e João Lucas Almeida falaram sobre o gerenciamento das redes sociais de Juliette. A dupla contou que no total a equipe da maquiadora tem 18 pessoas trabalhando diariamente. Alguns são responsáveis por vídeos, outros publicações, alguns pela parte de design, entre outras áreas.

Durante o papo com o portal, Déborah Vidjinsky, que é amiga e assessora da participante do BBB21, contou: “manter um conteúdo atrativo é desafiador. Você pode simplesmente dar repost, mas a gente não quis se limitar a isso. A ideia é fidelizar as pessoas através do conteúdo”.

João Lucas, que já foi administrador de contas de outros ex-BBBs, como Ivy Moraes, do Big Brother 2020, disse que a equipe de Juliette esbarrou em dificuldades quando o BBB21 começou. “Geralmente, quando um participante do time pipoca entra, ele não tem Twitter. No caso da Juliette, o pessoal criou um Twitter fake dela e começaram a se passar pelos amigos, pela família e pela equipe oficial”, contou.

BBB21 – Quem mais está na equipe de Juliette?

Déborah Vidjinsky – Assessora e amiga

Huayna – Head do time, empresário comercial e amigo

Têca Falcão – Head social media Instagram

Gabriel Queiroga – Relacionamento Instagram

Candy Ferraz – Redatora

Ralysson Chaves – Head social media TikTok

Carol Figueiredo – Head social media Twitter

João Lucas Almeida – ADM Twitter, Facebook

Gabriel Dias – ADM Twitter

Pedro Blen – ADM Twitter

Rívia Pereira – ADM Twitter

Giu Oliter – Relacionamento instagram, fã-clubes e amiga da sister do BBB21

Hugo Rocha – Relacionamento Twitter

Dani Costa – Relacionamento Twitter e Facebook

Diego Lins – Designer

Lara Imperiano – Fotógrafa e amiga

Rafaella Santos – Editora de vídeo

Romário Rodrigues – Editor de vídeo

Juliette alcança 12 milhões no Instagram

No dia 4 de março de 2021, a sister do BBB21 bateu os 12 milhões de seguidores no Instagram, e a equipe da maquiadora compartilhou uma foto para agradecer o apoio do público do reality show. No Twitter e no TikTok, Juliette soma mais de 1 milhão de seguidores.

