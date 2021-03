BBB21: Rodolffo e o novo líder; saiba quem está na mira do paredão

Quem ganhou a Prova do Líder? Rodolffo venceu a sexta prova do líder do BBB21 na noite desta quinta-feira (4/3). Na prova, os participantes tiveram que contar com agilidade e rapidez. Agora, o cantor sertanejo tem o poder de liderar a formação do paredão falso, novidade da semana no reality show.

Quem é o líder da semana BBB21

Rodolffo é o novo líder do BBB21 e terá duas semanas de imunidade. Isso porque, o paredão falso será formado no próximo domingo (7/3) e para que o líder tenha plenos poderes e o jogo fique justo, ele terá que ficar imunizado e indicar um concorrente por duas semanas, assim como todos os lideres do reality show.

Na prova, os participantes tinham que jogar um jato de água em uma roda giratória para que miniaturas de motocicletas chegassem ao fim do percurso. Logo depois, abrir um cadeado e apertar o botão para conquistar a liderança. Rodolffo foi o mais rápido e conquistou o cargo máximo no reality show.

Como ficou o Vip e Xepa?

Após a liderança de Rodolffo ter sido confirmada, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, informou que a casa teria que ser dividida em dois lados de 7. Com isso, Rodolffo escolheu Viih Tube, Sarah, Caio, Gilberto, Juliette e João para o Vip. Os demais ficaram na Xepa.

O Vip e Xepa da semana vai interferir diretamente na dinâmica de formação de paredão. Isso porque, o líder vai ter que indicar um de cada grupo ao paredão.

Como será formado o paredão?

Após Rodolffo indicar um integrante da Xepa e um do Vip ao paredão, a casa vai votar no confessionário e escolher o terceiro emparedado. Por fim, Tiago vai informar a todos que os indicados da Xepa e Vip terão direito a contra golpe. Ou seja, vão indicar outros dois nomes para a berlinda. Todos os indicados, exceto as escolhas do líder, jogam a prova bate e volta em que um vai se salvar do paredão.

Quem está na mira do líder BBB21?

Em conversa com Gil no quarto cordel, Rodfolffo revelou que se conquistasse a liderança Carla Diaz seria o seu alvo. A intérprete de Carine de A Força do Querer está na Xepa da semana. No entanto, o cantor terá que emparedar um dos escolhidos para o Vip, todos por afinidade. Nas redes sociais, o público aposta que João deve ser o indicado.