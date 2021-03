BBB21: Sarah conta que pais se conheceram em abordagem policial

A mãe de Sarah, Maria Abadia Vieira de Souza, voltou a ser assunto entre os participantes do BBB21. Isso porque, a BBB contou para Projota, Juliette e Carla Diaz que sua matriarca já foi policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar e que conheceu o seu pai o enquadrando durante um plantão.

Mãe de Sarah policial

O modo espiã de Sarah para descobrir o jogo dos concorrentes no BBB21 é facilmente explicado pela profissão da mãe. Na casa mais vigiada do Brasil, a sister disse que a mãe conheceu o pai durante um dia comum de trabalho e que o seu patriarca não gosta que toquem no assunto.

“Minha mãe conheceu meu pai enquadrando ele. Ele era playboy e ela barra-pesada. Ele fica put* quando minha mãe conta para os outros.”, disse a analista em marketing, que já retornou de dois paredões e é tida como uma favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show.

G-3 acabou? Veja quantos seguidores Gil e Sarah perderam

Projota, então, frisou que a sister contou a história em rede nacional. “Agora o Brasil todo sabe. Que história inusitada, dá um filme, uma série”. Durante o momento revelação, Sarah entregou detalhes íntimos dois pais. “A Sarah foi feita numa rapidinha no almoço, meu pai fica put*, disse.

Mãe de Sarah explica modo espiã da filha

- PUBLICIDADE -

Maria Abadia Vieira está atenta ao BBB21 e aos inúmeros memes ‘modo espiã’ da filha nas redes sociais. A mãe da participante do Big Brother Brasil explicou ao Correio Braziliense que o comportamento observador da filha faz parte dos seus ensinamentos ao longo dos anos.

“Trabalhei no Bope e, nos meus últimos 8 anos na Polícia Militar, trabalhei no gabinete do Quartel do Comando Geral. Já na reserva, trabalhei na área de segurança do Palácio do Buriti. Quanto a chamarem a Sarah de espiã, tenho minha participação nisso. Sempre falei para a Sarah prestar mais atenção nas expressões corporais e faciais das pessoas do que nas palavras”, explicou.

Sarah no BBB21

Em tempo, Sarah tem se destacado no BBB21 e já retornou de dois paredões após ser alvo de indicações dos seus concorrentes no reality show. A sister também já foi líder e emparedou dois rivais (Nego Di e Karol Conká), sendo o primeiro no contra golpe, e ambos foram eliminados.

Nas redes sociais, Sarah é a segunda participante do BBB21 mais seguida com 8,9 milhões de seguidores, ficando atrás apenas de Juliette, que tem 12,1 milhões.