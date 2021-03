BBB21: Rodolffo relembra traição a ex e compara a Gilberto

O tema traição foi destaque da 9ª formação de paredão que ocorreu na noite deste domingo (28/3) no BBB21. Já segunda-feira (29), Rodolffo, um dos personagens da trama que se desenvolveu no reality show da Globo, falou sobre o desabado de Gilberto em ter o acusado de trair Sarah votando nela na votação aberta. A Caio, Rodolffo, que é ex-marido de Rafa Kalimann, confessou já ter traído, mas que hoje se arrepende do que fez.

Rodolffo do BBB21 já traiu?

Rodolffo disse que, apesar de já ter traído, odeia ser a vítima. “Eu traí. Arrependi, pedi perdão. Jurei para mim mesmo que nunca mais eu ia ter esse tipo de atitude e detesto esse tipo de atitude hoje em dia e quem faz. E eu fui traído semana passada. Essa semana o chumbo voltou do mesmo jeito.”, disse ele, em referência ao voto do então líder Gilberto da semana passada.

Rodolffo foi indicado ao paredão da semana passada após ter feito uma piada de cunho homofóbico sobre o look sem gênero que a produção enviou a Fiuk para a festa. Em declaração, o cantor sertanejo disparou ‘como levo um menino desses pras baladas em Goiânia’.

BBB21: ativista LGBTQIA+ processa Rodolffo por fala homofóbico

Rodolffo e Rafa Kalimann

O participante do BBB21 voltou a ficar na mídia após sua ex-esposa Rafa Kalimann participar da edição passada do reality show. Durante o confinamento, a digital influencer chegou a mencionar o breve casamento que teve com Rodolffo entre 2016 e 2018, mas não tocou no tema traição.

O casamento dos dois terminou por infidelidade da parte de Rodolffo, que mais tarde em conversa com fãs foi questionado sobre o que faria se fosse traído. Sem papas na língua, ele disparou: “A mesma coisa que a minha ex fez comigo”.

Apesar de terem se separado, os dois continuam amigos. Rafa, inclusive, contou durante uma participação no programa Encontro com Fátima Bernardes que deu conselhos antes do ex entrar no BBB21.” Eu vou ser sincera com tudo o que eu falei. Eu falei para ele ser ele mesmo, mas tomar muito cuidado e estar aberto para aprender. Eu sabia que teriam situações que ele tinha muito que aprender porque ele ia sair da zona de conforto dele. Ele ia estar em outro ciclo, convivendo com diferentes pessoas”.

