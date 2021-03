BBB21 festa de ontem: Rodolffo ‘repara’ em roupa de Fiuk e cria climão

BBB21 festa de ontem: Fiuk desabafou sobre o tratamento que recebeu de Rodolffo em relação ao seu estilo. Mais cedo, enquanto se preparavam para o evento no quarto Cordel, o filho de Fabio Junior recebeu da produção um vestido para usar na comemoração, o que virou piada para o sertanejo.

O filho de Fábio Jr. ficou irritado com uma atitude do cantor sertanejo. O ator disse para Gilberto que recebeu uma piada de Rodolffo por usar um vestido na festa. “Rodolffo fez um comentário hoje de novo que eu fiquei chateado. Você estava no quarto?”, questionou o cantor. “Sim, é complicado”, respondeu o brother do BBB21.

Essa diálogo ocorreu após Fiuk se incomodar com o comentário de Rodolffo sobre seu vestido. #BBB21pic.twitter.com/8Vc8yheMFv — Tracklist (@PortalTracklist) March 21, 2021

“O que você achou do comentário? Eu viajei ou não?”, perguntou Fiuk. “Não, assim não quero falar para não ficar muito feio para ele, porque sei que ele não fala na maldade, mas tem coisa que…”, disse Gilberto, que completou revelando para Fiuk que após ele deixar o quarto, Rodolffo fez outro comentário sobre o look do brother para a festa do BBB21. Gilberto também disse que ele e Sarah alertaram o sertanejo sobre os comentários.

Na ocasião, Rodolffo perguntou: “Como que leva esse menino de vestido pra boate lá em Goiânia, Sarah?”. A sister, sem jeito, responde: “Dá pra levar! Goiânia os homens tudo bruto”. Gilberto então sugere: “É uma chance de fazer eles mudarem”.