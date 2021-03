BBB21: Rodolffo arma plano para se vingar de Gilberto

Rodolffo ainda não superou o fato de ter sido indicado ao paredão por Gilberto no BBB21. Nesta quarta-feira (24/3), o cantor sertanejo confessou bolar um plano para dar o troco no economista no reality show da Globo. Para o brother, ele foi traído por um de seus aliados no jogo que é apresentado por Tiago Leifert na Globo.

Plano de Rodolffo para colocar Gilberto no paredão

O melhor amigo de Caio Afiune confessou no reality show que o seu objetivo é conquistar a próxima liderança do BBB21 para poder executar o seu plano de colocar Gilberto no paredão. Rodolffo, no entanto, destacou que caso não consiga se vingar da mesma maneira, terá que se contentar com o voto do confessionário.

O cantor sertanejo desabafou se sentir traído por um aliado de jogo, já que até dias atrás ele participava de conversas com o economista sobre jogo no Big Brother Brasil.

“Pela minha cabeça do jeito que está, com a facada nas costas que eu levei, eu colocaria [o Gil no paredão]. Não sei se vai mudar nem sei se eu vou ser líder também Mas que eu me senti traído e colocaria no momento, eu colocaria de olhos fechados. Não sei se estou certo ou errado, mas que eu estou com essa sensação de ter tomado uma facada nas costas, eu estou. Foi ruim, desconfortável”, explicou.

Rodolffo no paredão do BBB21

Rodolffo foi parar no paredão pelo voto de minerva do líder Gilberto após fazer uma piada de cunho homofóbico sobre o look sem gênero que a produção do BBB21 enviou para Fiuk usar na festa do final de semana. “Ó lá, mandaram um vestido pro Fiuk…”. O filho de Fábio Jr. não gostou do comentário e rebateu: “Não zoa, não, que eu gosto de vestido. Não entendo a perseguição, tio. Zoa meu cabelo, zoa as minhas roupas…”. Logo depois, Rodolffo tentou desconversar. “O que eu zoei Você que entendeu zoação, eu não zoei, não”.

Fiuk deixou o quarto cordel, onde ocorreu a situação desconfortável e Rodolffo seguiu fazendo comentários sobre o look do ator. “Como leva um menino desse pras baladas de Goiânia”, disparou o sertanejo.

Gilberto presenciou toda a cena e decidiu tirar Arthur do alvo e indicar o sertanejo ao paredão da semana. Ao justificar o seu voto, o economista disse que não gostou do comentário e ressaltou que pessoas fora do BBB21 também não gostaram do posicionamento do famoso.