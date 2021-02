BBB21: quem é o irmão que Juliette quer apresentar a Gilberto?

Um momento de desabafo de Gilberto com Juliette sobre o medo de decepcionar sua família em relação ao beijo gay protagonizado com Lucas Penteado na festa Holi no BBB21, trouxe um novo personagem para o reality show da Globo: Washington Feitoza, irmão da sister.

Quem é o irmão de Juliette do BBB21

Washington Feitoza é um cabeleireiro que trabalha no Regis Melo Hair Stylist, um dos salões de beleza mais badalados do Rio de Janeiro. O irmão da participante do BBB21 é especialista em loiros, luzes e mega hair. Em suas redes sociais, Washington costuma compartilhar cliques de suas produções do centro de beleza VIP.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Feitoza é um dos profissionais de beleza selecionados pelo programa Star L’Oreal Pro, da famosa marca de cremes de cabelo L’Oréal Paris. Assim como Juliette, participante do BBB21, Feitoza é maquiador e costuma usar a criatividade ao realçar a beleza de suas clientes.

Gilberto teme decepcionar família – BBB21

No BBB21, Washington Feitoza virou assunto de uma conversa delicada entre Juliette e Gilberto. Na ocasião, a irmã do cabeleireiro tentava amenizar o medo do economista em ser rejeitado pela família por ter protagonizado o primeiro beijo gay da história do BBB com Lucas Penteado.

“Minha mãe só tinha a ciência, a gente fica com muito medo de ter decepcionado”, disse Gilberto com a voz embargada. Segundos depois, o economista não segurou as lágrimas e foi amparado por Juliette. “Não decepcionou, olhe que orgulho você já deu para ela, Gil. Você vai fazer doutorado, PhD. Isso é um orgulho, o seu esforço, a sua luta, é isso aí que ela vai se orgulhar”.

A advogada pediu para que o colega de confinamento confiasse no amor da mãe por ele. “Isso não muda em nada quem você é. Pelo contrário, só lhe dá mais alegria. Tira esse peso do seu coração, confia apenas no amor que ela tem por você. Eu te conheço há poucos dias e já tenho [amor], imagine ela”. Gilberto, então, pontuou: “Se as pessoas falarem eu não ligo”.

Juliette acalmando Gil. Imagem/Reprodução: BBB21 GloboPlay pic.twitter.com/3fIA4etoRb — Nara 🕊 (@_naratb) February 9, 2021

Juliette diz que vai apresentar irmão para Gilberto

Durante a conversa no BBB21, Juliette contou que o seu irmão Washington é gay e que passou por desafios até ser aceito pelo pai. A sister contou que o seu patriarca hoje o ama e respeita como ele é.

“O amor ultrapassa qualquer preconceito, qualquer cultura, qualquer tudo. Sua família ama você, o amor é maior que qualquer padrão, pode ter certeza. Eles vão lhe amar e abraçar do jeitinho que você é. Isso é o mínimo, isso não define você, você é Gil. Você é Gil. Gil. Acabou. Eu queria muito que você conhecesse meu irmão. Eu queria muito que você fosse meu cunhado. Não sei se vocês vão dar match. Ele está solteiro, ele não é muito bonito, mas parece um pouco comigo. Tem minha boca, meu olho, é da tua altura”, falou a sister.

Juliette: “Eu queria muito ter você como cunhado, eu não sei se vocês (Gilberto e irmão de Juliette) vão dar match, mas eu queria, de verdade. Ele tá solteiro e ele é maravilhoso. Ele não é muito bonito, mas ele parece um pouco comigo. #BBB21 pic.twitter.com/xcb5nNp29s — JOTAGÊ – EspiãoBBB21 🕵🏻 (@gabriel_btk) February 9, 2021

Juliette também voltou a pedir para Gilberto acreditar no amor da mãe por ele. “Você confia no amor da sua mãe por você? Eu tenho certeza. Se ela ama você, ela aceita você.. As coisas se encaixam, acalme seu coração, tire esse medo. Não deixe esse medo aí, deixe outros medos, mas esse aí não”, disse a participante do BBB21 .